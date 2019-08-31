Жена довела? Американец в баре проигнорировал угрозы вооруженного грабителя

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посетитель бара в США не стал прятаться от вооруженного грабителя и восхитил пользователей соцсетей.

Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в заведении Behrmann's Tavern. Камера наблюдения запечатлела, как в бар вошел мужчина с винтовкой. Бармен и посетители упали на пол, и только один человек остался сидеть за стойкой.

Грабитель попытался отнять у него смартфон, однако мужчина не выпустил его из рук. Когда на него направили ствол, он просто закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы и скрылся.

В соцсетях невозмутимого мужчину уже окрестили героем. "Таких людей надо беречь", "Это самый спокойный человек в мире", "Я хочу с ним познакомиться", пишут комментаторы.

Как написала в Twitter радиожурналист Дана Райт, ее коллеги позвонили владельцу бара, чтобы выяснить подробности. По его словам, невозмутимый посетитель заявил грабителю, что женат на стерве и ему все равно. "Давай, стреляй!" — якобы сказал мужчина.

"Мы также спросили, разрешено ли у них курить. "Нет, — ответил владелец, — но у нас и грабить запрещено", — добавила Райт.