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РИА Новости

Жена довела? Американец в баре проигнорировал угрозы вооруженного грабителя

11:01 31.08.2019 (обновлено: 12:34 31.08.2019)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Посетитель бара в США не стал прятаться от вооруженного грабителя и восхитил пользователей соцсетей.
Инцидент произошел в городе Сент-Луис (штат Миссури) в заведении Behrmann's Tavern. Камера наблюдения запечатлела, как в бар вошел мужчина с винтовкой. Бармен и посетители упали на пол, и только один человек остался сидеть за стойкой.
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Грабитель попытался отнять у него смартфон, однако мужчина не выпустил его из рук. Когда на него направили ствол, он просто закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы и скрылся.
В соцсетях невозмутимого мужчину уже окрестили героем. "Таких людей надо беречь", "Это самый спокойный человек в мире", "Я хочу с ним познакомиться", пишут комментаторы.
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Как написала в Twitter радиожурналист Дана Райт, ее коллеги позвонили владельцу бара, чтобы выяснить подробности. По его словам, невозмутимый посетитель заявил грабителю, что женат на стерве и ему все равно. "Давай, стреляй!" — якобы сказал мужчина.
"Мы также спросили, разрешено ли у них курить. "Нет, — ответил владелец, — но у нас и грабить запрещено", — добавила Райт.
Позже канал KSDK разыскал невозмутимого посетителя. Им оказался местный житель Тони Товар. Он пояснил, что там, за стойкой у него не было страха: он "почувствовал", что преступнику просто нужны деньги, а стрелять он ни в кого не собирается. Так и оказалось — в результате инцидента никто не пострадал, а грабителя вскоре задержали.
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