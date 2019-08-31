Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отбывающий пожизненное заключение убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии и был доставлен в больницу, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
Серхан совершил нападение на Кеннеди в ходе предвыборной кампании сенатора в 1968 году в Лос-Анджелесе. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения. Он отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.
По данным издания, Серхан получил ранения в пятницу днем во дворе тюрьмы, где его и обнаружили охранники. Заключенный, которому 75 лет, был доставлен в больницу, находящуюся за пределами тюрьмы. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.