Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Серхан совершил нападение на Кеннеди в ходе предвыборной кампании сенатора в 1968 году в Лос-Анджелесе. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения. Он отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.