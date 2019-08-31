Соцконтракт помог многодетной семье под Великим Новгородом повысить доходы

ЛИСЬИ ГОРКИ (Новгородская область), 31 авг – РИА Новости. Несколько свиней, кролики, куры могут стать спасением для небогатой деревенской многодетной семьи – не только сами хозяева прокормятся, но и от продажи спустя время мяса и яиц подзаработать удастся. Власти Новгородской области для поддержания таких семей заключают с ними социальный контракт, что дает возможность развития личного подсобного хозяйства. Многодетная семья Геннадия и Ирины Тимошиных из Лисьих Горок тоже получили 50 тысяч рублей по этой программе.

Семь "я"

"Мы на 50 тысяч рублей свиней купили, цыплят, кроликов, комбикорма", - рассказывает Ирина, ловко переворачивая оладьи на сковороде правой рукой, левой приподнимая крышку на кастрюле, где варится компот для заготовки на зиму. И немудрено, сноровка главной хозяйке в таком большом семействе ох как нужна. На двоих с мужем у них пятеро детей. Десятилетняя Анжела, девятилетняя Марина и трехлетняя Александра – дочки от предыдущего брака Геннадия, их родная мама умерла. Еще есть сын Ирины от предыдущих отношений, пятилетний Илья, и общая дочь - годовалая Ева.

В кухне небольшого частного дома – порядок. На натянутых под потолком веревках сушится одежда малышки. Опрятность отмечаешь сразу, как только открывается дверь на порог. Привычные деревенские интерьеры жилища Тимофеевых сразу погружают в уютные воспоминания о детстве у бабушки. Инопланетным объектом, выбивающимся из общей обстановки, а оттого возвращающим к действительности, выглядит только стиральная машина на фоне большой беленой дровяной печи.

"В деревне ни газопровода, ни водопровода нет. Воду набираем в колодце. А летом колодцы высыхают, и мы ходим на родник", - делится тяготами Ирина и, видя, как мы с недоумением уставились на стиральную машину, поясняет: "Да, и для машинки приносим. Там не очень много требуется, примерно бидон 50-литровый на одну стирку, иногда меньше, в зависимости от количества белья".

Пока разговариваем, с улицы доносится детский гомон – погода хорошая, и ребята играют под окнами. Но, как отмечают родители, старшие дочки им стараются помогать по хозяйству. Марина обычно кормит кроликов и присматривает за чистотой в их клетках. Анжела кормит собак, двух больших и одну маленькую, которые охраняют дом и хозяйство. "Но и малыши, бывает, помогают. Картошку копаем все вместе. И за грибами ходим все вместе, кроме самой маленькой, конечно", - уточняет Ирина.

Соцконтракт

В апреле этого года Тимошины заключили социальный контракт с новгородскими властями сроком на один год. В мае получили деньги, отремонтировали двор для содержания животных и птиц, а уже в июне – первый доход от продажи кроличьего мяса и яиц.

"Животных и птицу брали для себя в большей степени. Семья-то большая у нас. Мяса не напокупаешься. Но и продавали понемногу", - говорит Ирина. По словам женщины, чтобы получить 50 тысяч рублей, пришлось побегать по инстанциям и собрать все необходимые документы, но это не проблема. "Ну, что тут такого, денек – другой походить. В принципе ничего сложного в этом нет", - уверяет Ирина. "Дело-то стоящее", - подключается к разговору Геннадий.

"Куры что-то плоховато сейчас несутся, по одному - два яйца в день, то ли линька у них, то ли что", - спохватывается собеседница. По ее словам, из-за этого как-то пришлось купить яиц в магазине, так вкус совсем другой, даже есть не хочется.

"Поначалу хорошо куры неслись. Отдыхают", – с уверенностью эксперта спокойно добавляет Геннадий.

Лисьи горки

Этот домик семья купила на деньги от федерального и регионального материнских капиталов. На другое жилье поближе к Великому Новгороду не хватило, не говоря уже о квартире в городе. "Нам и место это понравилось, и сам домик. А в Старой Руссе предлагали дом чуть ли ни метр на метр по 600 тысяч рублей. Кому такой нужен? Так там еще и ремонт нужно было делать", - философски пожимает плечами Геннадий.

Летом в деревню приезжают дачники, а зимой Тимошины порой остаются совсем одни. Говорят, им совсем не страшно. "Звери? Вот заяц, бывает по огороду пробежит, капусту поест", - смеется отец семейства. "Когда темнеет, фонари горят – сразу с сумерками включаются. Не страшно. Весело тут зимой. Собака детей на санках катает. И на горку с ребятишками кататься ходим", - вторит жена.

Правда, есть существенный недостаток такой жизни - постоянной работы у Тимошиных нет. "Официально работу нигде не найти. Это же деревня. Ни колхозов, ни совхозов давно нет поблизости, чтоб устроиться. А до города добираться транспорт свой нужен. Да и по нашей дороге после дождя вообще не проехать", - сокрушается Ирина.

Приближается новый учебный год, и она переживает, что снова возникнут трудности с отправкой старших девочек в школу, потому что по размытой дороге школьный автобус не всегда может добраться до их Лисьих Горок. "Это ж не дело, чтобы дети занятия пропускали. Как им потом подтянуть?" - рассуждает женщина.

Пешком детям самостоятельно до школы не дойти, она в селе Новосельское, в пяти километрах от деревни Тимошиных. "Здесь когда-то поблизости были и садик, и школа в Нагаткино. И клуба у нас нет. А он очень нужен. Молодежь же в селах вокруг есть", - вздыхает Ирина.

Опять возвращаемся к разговору о хозяйстве. И сам Геннадий, и его жена без излишних иллюзий подходят к оценке своих возможностей. Понимают, что корову им не потянуть: ни сарая подходящего, ни возможностей обеспечить кормами. Зато, по их словам, помощь от заключения социального контракта очевидная.