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РИА Новости

Соцконтракт помог многодетной семье под Великим Новгородом повысить доходы

10:44 31.08.2019
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© РИА Новости / Марина ЛуковцеваСемья Тимошиных из Новгородской области
Семья Тимошиных из Новгородской области
© РИА Новости / Марина Луковцева
Семья Тимошиных из Новгородской области
ЛИСЬИ ГОРКИ (Новгородская область), 31 авг – РИА Новости. Несколько свиней, кролики, куры могут стать спасением для небогатой деревенской многодетной семьи – не только сами хозяева прокормятся, но и от продажи спустя время мяса и яиц подзаработать удастся. Власти Новгородской области для поддержания таких семей заключают с ними социальный контракт, что дает возможность развития личного подсобного хозяйства. Многодетная семья Геннадия и Ирины Тимошиных из Лисьих Горок тоже получили 50 тысяч рублей по этой программе.

Семь "я"

"Мы на 50 тысяч рублей свиней купили, цыплят, кроликов, комбикорма", - рассказывает Ирина, ловко переворачивая оладьи на сковороде правой рукой, левой приподнимая крышку на кастрюле, где варится компот для заготовки на зиму. И немудрено, сноровка главной хозяйке в таком большом семействе ох как нужна. На двоих с мужем у них пятеро детей. Десятилетняя Анжела, девятилетняя Марина и трехлетняя Александра – дочки от предыдущего брака Геннадия, их родная мама умерла. Еще есть сын Ирины от предыдущих отношений, пятилетний Илья, и общая дочь - годовалая Ева.
В кухне небольшого частного дома – порядок. На натянутых под потолком веревках сушится одежда малышки. Опрятность отмечаешь сразу, как только открывается дверь на порог. Привычные деревенские интерьеры жилища Тимофеевых сразу погружают в уютные воспоминания о детстве у бабушки. Инопланетным объектом, выбивающимся из общей обстановки, а оттого возвращающим к действительности, выглядит только стиральная машина на фоне большой беленой дровяной печи.
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"В деревне ни газопровода, ни водопровода нет. Воду набираем в колодце. А летом колодцы высыхают, и мы ходим на родник", - делится тяготами Ирина и, видя, как мы с недоумением уставились на стиральную машину, поясняет: "Да, и для машинки приносим. Там не очень много требуется, примерно бидон 50-литровый на одну стирку, иногда меньше, в зависимости от количества белья".
Пока разговариваем, с улицы доносится детский гомон – погода хорошая, и ребята играют под окнами. Но, как отмечают родители, старшие дочки им стараются помогать по хозяйству. Марина обычно кормит кроликов и присматривает за чистотой в их клетках. Анжела кормит собак, двух больших и одну маленькую, которые охраняют дом и хозяйство. "Но и малыши, бывает, помогают. Картошку копаем все вместе. И за грибами ходим все вместе, кроме самой маленькой, конечно", - уточняет Ирина.

Соцконтракт

В апреле этого года Тимошины заключили социальный контракт с новгородскими властями сроком на один год. В мае получили деньги, отремонтировали двор для содержания животных и птиц, а уже в июне – первый доход от продажи кроличьего мяса и яиц.
"Животных и птицу брали для себя в большей степени. Семья-то большая у нас. Мяса не напокупаешься. Но и продавали понемногу", - говорит Ирина. По словам женщины, чтобы получить 50 тысяч рублей, пришлось побегать по инстанциям и собрать все необходимые документы, но это не проблема. "Ну, что тут такого, денек – другой походить. В принципе ничего сложного в этом нет", - уверяет Ирина. "Дело-то стоящее", - подключается к разговору Геннадий.
"Куры что-то плоховато сейчас несутся, по одному - два яйца в день, то ли линька у них, то ли что", - спохватывается собеседница. По ее словам, из-за этого как-то пришлось купить яиц в магазине, так вкус совсем другой, даже есть не хочется.
"Поначалу хорошо куры неслись. Отдыхают", – с уверенностью эксперта спокойно добавляет Геннадий.

Лисьи горки

Этот домик семья купила на деньги от федерального и регионального материнских капиталов. На другое жилье поближе к Великому Новгороду не хватило, не говоря уже о квартире в городе. "Нам и место это понравилось, и сам домик. А в Старой Руссе предлагали дом чуть ли ни метр на метр по 600 тысяч рублей. Кому такой нужен? Так там еще и ремонт нужно было делать", - философски пожимает плечами Геннадий.
Летом в деревню приезжают дачники, а зимой Тимошины порой остаются совсем одни. Говорят, им совсем не страшно. "Звери? Вот заяц, бывает по огороду пробежит, капусту поест", - смеется отец семейства. "Когда темнеет, фонари горят – сразу с сумерками включаются. Не страшно. Весело тут зимой. Собака детей на санках катает. И на горку с ребятишками кататься ходим", - вторит жена.
Правда, есть существенный недостаток такой жизни - постоянной работы у Тимошиных нет. "Официально работу нигде не найти. Это же деревня. Ни колхозов, ни совхозов давно нет поблизости, чтоб устроиться. А до города добираться транспорт свой нужен. Да и по нашей дороге после дождя вообще не проехать", - сокрушается Ирина.
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Приближается новый учебный год, и она переживает, что снова возникнут трудности с отправкой старших девочек в школу, потому что по размытой дороге школьный автобус не всегда может добраться до их Лисьих Горок. "Это ж не дело, чтобы дети занятия пропускали. Как им потом подтянуть?" - рассуждает женщина.
Пешком детям самостоятельно до школы не дойти, она в селе Новосельское, в пяти километрах от деревни Тимошиных. "Здесь когда-то поблизости были и садик, и школа в Нагаткино. И клуба у нас нет. А он очень нужен. Молодежь же в селах вокруг есть", - вздыхает Ирина.
Опять возвращаемся к разговору о хозяйстве. И сам Геннадий, и его жена без излишних иллюзий подходят к оценке своих возможностей. Понимают, что корову им не потянуть: ни сарая подходящего, ни возможностей обеспечить кормами. Зато, по их словам, помощь от заключения социального контракта очевидная.
По информации властей Новгородской области, из 600 тысяч человек населения региона 86,5 тысячи жителей имеют доходы ниже прожиточного минимума. Для исправления ситуации применяется социальный контракт. Все результаты таких соглашений признаны эффективными, в частности за счет увеличения натуральных поступлений из личного подсобного хозяйства. За предыдущие 5 лет в области было заключено почти 150 социальных контрактов на сумму 5,4 миллиона рублей.
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Великий НовгородНовгородская областьОбщество
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