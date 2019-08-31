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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии

10:39 31.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо
Ситуация в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 18, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Хама – семь, Латакия – два, Алеппо - пять", - говорится в сообщении.
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
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