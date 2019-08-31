Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 35 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 18, Идлиб – четыре, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Хама – семь, Латакия – два, Алеппо - пять", - говорится в сообщении.