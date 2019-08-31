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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

10:37 31.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 148 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 960 человек (женщин – 288, детей – 490), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 188 человек (женщин – 356, детей – 606)", - говорится в сообщении.
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 379 355 беженец: более 120 тысяч из Ливана и почти 259 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 33 взрывоопасных предмета.
Город Ракка, Сирия. 18 октбря 2017 года
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