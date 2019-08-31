В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более двух тысяч беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 2 148 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 960 человек (женщин – 288, детей – 490), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 188 человек (женщин – 356, детей – 606)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 379 355 беженец: более 120 тысяч из Ливана и почти 259 тысяч из Иордании.