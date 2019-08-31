Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров.

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Средства выделят для республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской и Самарской областей.

Нацпроект "Здравоохранение"

В России с 1 января началась реализация национального проекта "Здравоохранение". Он предусматривает восемь направлений развития, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.