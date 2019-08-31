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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

10:25 31.08.2019 (обновлено: 11:33 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра регистрирует образцы крови
Медицинская сестра регистрирует образцы крови
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство приняло проект распоряжения о выделении Минздраву денежных средств из резервного фонда кабинета министров.
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
11 июня, 16:04РИА Новости
Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы
Средства выделят для республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской и Самарской областей.

Нацпроект "Здравоохранение"

В России с 1 января началась реализация национального проекта "Здравоохранение". Он предусматривает восемь направлений развития, включая совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.
Одна из целей проекта — повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. При этом смертность в стране должна снизиться на 17% за шесть лет.
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