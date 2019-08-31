В Германии изучают запрос РИА Новости по делу о геноциде в годы ВОВ

БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. В центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге изучают запрос РИА Новости о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, заинтересовано в получении имеющихся в распоряжении агентства дополнительных данных.

Об этом говорится в ответе управления, поступившем в РИА Новости.

В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.

"Ваш запрос был получен здесь. Отдано распоряжение о переводе текста, на который ведет ссылка (материал, упомянутый РИА Новости в запросе - ред.), и последующей проверки", - говорится в ответе немецкого ведомства.

В управлении также обратились к РИА Новости с просьбой предоставить дополнительную информацию о карательном подразделении, которая была ему предоставлена.

Центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге было создано в 1958 году, оно занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях. Поиск ведется как в Германии, так и по всему миру.

Ранее руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.

По словам Килессо, свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. В деревне Жестяная Горка было расположено сформированное в Риге подразделение СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС - ред.) под командованием немецких офицеров. Численность подразделения не превышала 40 человек. Оно вело борьбу с партизанами, а также выявляло и уничтожало сочувствующих советской власти. Килессо заявил, что имена карателей, а также немецких офицеров известны. Он добавил, что массовое уничтожение людей проводилось по приказу нацистского командования о создании в этом районе буферной зоны, "зоны отчуждения".

В ФРГ готовы работать с российскими следователями по делу о военных преступлениях в Новгородской области, хотя оценить шансы на успех в настоящее время невозможно, заявили РИА Новости ранее в федеральном управлении юстиции. В ведомстве уточнили, что "запрос о правовой помощи от органов юстиции Российской Федерации в целях содействия расследованию военных преступлений, проводимых там, может быть направлен в установленном порядке в федеральное управление юстиции".