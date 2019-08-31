Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T15:03Z
https://ria.ru/20190831/1558105706.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155810/55/1558105523_0:716:1125:1349_1036x0_80_0_0_5cf1a80afe3391427ac5a7b1ef5b605b.jpg
РИА Новости
Культура

Умер создатель "Пинки и Брейна" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

10:11 31.08.2019 (обновлено: 15:03 31.08.2019)
964
© Фото : страница Gordon Bressack в FacebookCоздатель "Черного плаща" и "Смурфиков" Гордон Брэссак
Cоздатель Черного плаща и Смурфиков Гордон Брэссак
© Фото : страница Gordon Bressack в Facebook
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В США на 69-м году жизни скончался сценарист многосерийных мультфильмов Гордон Брэссак. Об этом сообщил его сын, кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак в Instagram.

"Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах. Если вы неравнодушны к мультикам, прошу вас посмотреть серию "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмеяться в его честь. Я знаю, что он хотел бы именно этого", — написал он.

Брэссак был одним из сценаристов популярных мультипликационных фильмов, в числе которых "Пинки и Брейн", "Черный плащ", "Приключения Джимми Нейтрона", "Могучий Макс", "Смурфики" и "Озорные анимашки".
Он трижды становился лауреатом дневной премии "Эмми" в разных номинациях.
1023010
Обсудить 0
КультураСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Лента
новостей
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Американская актриса Валери Харпер
Умерла актриса из сериалов "Мелроуз Плейс" и "Отчаянные домохозяйки"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков
Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
Последствия крушения самолета под деревней Минино Клинского района Московской области
В Подмосковье погиб пилот при жесткой посадке легкомоторного самолета
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния