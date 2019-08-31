Умер создатель "Пинки и Брейна" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

"Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах. Если вы неравнодушны к мультикам, прошу вас посмотреть серию "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмеяться в его честь. Я знаю, что он хотел бы именно этого", — написал он.