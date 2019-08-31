В Индии число жертв взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 мск). По информации полиции, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.