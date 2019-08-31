В Индии число жертв взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, сообщает полиция региона.
Ранее сообщалось о шести жертвах.
"Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается", - заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.
Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 мск). По информации полиции, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.
15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv— ANI (@ANI) 31 августа 2019 г.