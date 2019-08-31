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РИА Новости

В Индии число жертв взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми

10:08 31.08.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, сообщает полиция региона.
Ранее сообщалось о шести жертвах.
"Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается", - заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.
Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 мск). По информации полиции, на момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.
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