В Ярославской области при пожаре в частном доме погиб ребенок

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Один ребенок погиб и двое взрослых пострадали при пожаре в частном жилом доме в Некоузском районе Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В деревне Аринкино загорелся частный дом на площади 49 квадратных метров. Пострадали три человека, из них погиб ребенок, 2018 года рождения", - сказал собеседник агентства.