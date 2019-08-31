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РИА Новости

Правительство одобрило проект закона о пособиях военным при переезде

10:02 31.08.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкВоенный городок гвардейской дивизии
Военный городок гвардейской дивизии
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Военный городок гвардейской дивизии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о получении военнослужащими денежных пособий в случае переезда на новое место службы в другой населенный пункт, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Законопроектом предлагается при назначении военных не на воинские должности без приостановления ими службы при переезде на новое место службы в другой населённый пункт, обеспечивать им право получения подъёмного пособия и суточных, в том числе и на каждого члена семьи.
Отмечается, что принятие законопроекта усовершенствует механизм социальной защиты военнослужащих.
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Правительство РоссииРоссияБезопасностьОбщество
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