Правительство одобрило проект закона о пособиях военным при переезде

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о получении военнослужащими денежных пособий в случае переезда на новое место службы в другой населенный пункт, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается при назначении военных не на воинские должности без приостановления ими службы при переезде на новое место службы в другой населённый пункт, обеспечивать им право получения подъёмного пособия и суточных, в том числе и на каждого члена семьи.