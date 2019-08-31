Правительство одобрило ратификацию второго протокола ОДКБ

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило утверждение второго протокола между кабмином и Организацией Договора о коллективной безопасности и условия обеспечения безопасности, сообщается на сайте кабинета.
"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что положения Второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.
Кроме этого, вводится определение понятия "заместитель Генерального секретаря".
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
2 августа, 21:17РИА НовостиПутин ратифицировал протоколы, меняющие устав ОДКБ