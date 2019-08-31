Правительство одобрило ратификацию второго протокола ОДКБ

"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что положения Второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.