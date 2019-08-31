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РИА Новости

Правительство одобрило ратификацию второго протокола ОДКБ

09:57 31.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило утверждение второго протокола между кабмином и Организацией Договора о коллективной безопасности и условия обеспечения безопасности, сообщается на сайте кабинета.
"Одобрить проект федерального закона... и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что положения Второго протокола предусматривают предоставление генсекретарю ОДКБ, его заместителям и членам их семей привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.
Кроме этого, вводится определение понятия "заместитель Генерального секретаря".
В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Президент РФ Владимир Путин
2 августа, 21:17РИА Новости
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