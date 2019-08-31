Правительство одобрило законопроект о стандартах госуслуг в строительстве

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предусматривается утверждение уполномоченными правительством федеральными органами исполнительной власти "единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами и включённых в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства".

Кроме того, законопроект предусматривает разработку методических рекомендаций об утверждении регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в этой сфере.