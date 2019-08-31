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РИА Новости

Правительство одобрило законопроект о стандартах госуслуг в строительстве

09:53 31.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройка
Новостройка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новостройка. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предусматривается утверждение уполномоченными правительством федеральными органами исполнительной власти "единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами и включённых в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства".
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Кроме того, законопроект предусматривает разработку методических рекомендаций об утверждении регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в этой сфере.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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