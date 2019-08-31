В ДНР обвинили ВСУ в 20 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин, также вели огонь из, гранатометов и стрелкового оружия.