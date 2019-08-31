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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 20 нарушениях перемирия за сутки

09:47 31.08.2019 (обновлено: 09:54 31.08.2019)
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 16 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 21 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 90 мин, также вели огонь из, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 121 единица", - добавил представитель ведомства.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
29 августа, 10:06РИА Новости
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