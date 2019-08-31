На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На сайте предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обыграли ошибку "404" ("страница не найдена"), разместив фотографию Хиллари Клинтон.
Так, при попытке зайти на одну из страниц сайта появляется коллаж с Клинтон, которая с микрофоном стоит на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. На трибуне изображена печать президента США.
© сайт предвыборного штаба Дональда ТрампаСнимок экрана сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон в роли президента
Снимок экрана сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон в роли президента
Рядом надпись: "Упс! Странно. Вы ищете что-то, чего не существует... Попробуйте перейти на главную страницу".
Неизвестно, когда фотография Клинтон появилась на сайте, отмечают авторы издания The Hill.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.