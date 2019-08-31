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РИА Новости

На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон

09:46 31.08.2019 (обновлено: 12:40 31.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На сайте предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обыграли ошибку "404" ("страница не найдена"), разместив фотографию Хиллари Клинтон.
Так, при попытке зайти на одну из страниц сайта появляется коллаж с Клинтон, которая с микрофоном стоит на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. На трибуне изображена печать президента США.
© сайт предвыборного штаба Дональда ТрампаСнимок экрана сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон в роли президента
Снимок экрана сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон в роли президента
© сайт предвыборного штаба Дональда Трампа
Снимок экрана сайта предвыборного штаба Дональда Трампа с изображением Хиллари Клинтон в роли президента
Рядом надпись: "Упс! Странно. Вы ищете что-то, чего не существует... Попробуйте перейти на главную страницу".
Неизвестно, когда фотография Клинтон появилась на сайте, отмечают авторы издания The Hill.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.
Президент США Дональд Трамп
14 июня, 21:33РИА Новости
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Дональд ТрампХиллари КлинтонСШАВ мире
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