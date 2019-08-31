Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T09:37Z
https://ria.ru/20190831/1558105095.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/15/1557601512_0:0:2921:1644_1036x0_80_0_0_570ee38d03e2663edafa460a55959779.jpg
РИА Новости

Китай выразил протест США в связи с критикой действий полиции Гонконга

09:36 31.08.2019 (обновлено: 09:37 31.08.2019)
957
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китайская сторона в субботу выступила с протестом в отношении высказываний американских сенаторов и сотрудников Белого дома, раскритиковавших законные действия полиции Гонконга, где уже несколько недель проходят протесты, и высказавших поддержку правонарушителям, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге.
"В ответ на сообщения СМИ о том, что сенаторы США МакГоверн и Шумер, а также ряд сотрудников Белого дома выступили с критикой полиции Гонконга за законное задержание, попытались в своих заявления превратить нарушителей закона" несогласными", и потребовали от властей Гонконга немедленно аннулировать все обвинения, а также пригрозили Гонконгу законопроектом (о прекращении продажи амуниции - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.
Там заявили, что "официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге назвал эти заявления извращением фактов, помощью в совершении злодеяний, откровенным вмешательством во внутренние дела Гонконга и внутреннюю политику Китая, китайская сторона выражает в отношении этого острое недовольство и решительный протест".
Отмечается, что представители полиции Гонконга уже обосновали все задержания, "насилие - это насилие, преступление - это преступление, и никакие призывы не могут стать для их оправданием".
"Высказывания упомянутых американских политиканов стали оскорблением для полиции Гонконга, которая сурово и справедливо защищает закон. Их главной целью является позволить преступниками и дальше наносить урон Гонконгу, полностью разрушить верховенство закона в Гонконге", - говорится в заявлении.
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Вчера, 06:41РИА Новости
В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
3921000
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Индии
В Индии число жертв взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми
РИА
Новости
Американские военные в Афганистане
Трамп прокомментировал переговоры США с талибами по ситуации в Афганистане
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Гонконге демонстранты начали бросать "коктейли Молотова" в полицию
Военные в Афганистане. Архивное фото
Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз
Лента
новостей
Турецкий фрегат TCG Barbaros
Несколько турецких судов приближаются к танкеру Adrian Darya у порта Мерсин
Мигранты после спасения береговой охраной Испании в гавани Альхесирас. 14 июля 2018
В Испании более 150 мигрантов прорвались через границу анклава Сеута
Переговоры повстанцев из Армии национального освобождения и правительства Колумбии в Эквадоре
Венесуэла готова помочь правительству Колумбии и повстанцам наладить диалог
Полицейские во время акции протеста в Гонконге
В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре с северной стороны от моста Большой Бельт в Дании
Зеленский назвал "Северный поток — 2" угрозой для всей Европы
Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой. 31 августа 2019
Гонконгская полиция разгоняет протестующих цветной водой
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции по КНДР
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста оппозиционеров в Гонконге. 17 августа 2019
Двух членов заксобрания Гонконга освободили под залог
Дом Народных собраний Китая
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Трамп начинает собирать долги: сколько потребуют с Китая и России
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Глава МИД Латвии "вычеркнул" балтийские страны из истории СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
17:22В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Лента новостейМолния