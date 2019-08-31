Китай выразил протест США в связи с критикой действий полиции Гонконга

Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китайская сторона в субботу выступила с протестом в отношении высказываний американских сенаторов и сотрудников Белого дома, раскритиковавших законные действия полиции Гонконга, где уже несколько недель проходят протесты, и высказавших поддержку правонарушителям, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР в Гонконге.

"В ответ на сообщения СМИ о том, что сенаторы США МакГоверн и Шумер, а также ряд сотрудников Белого дома выступили с критикой полиции Гонконга за законное задержание, попытались в своих заявления превратить нарушителей закона" несогласными", и потребовали от властей Гонконга немедленно аннулировать все обвинения, а также пригрозили Гонконгу законопроектом (о прекращении продажи амуниции - ред.)", - говорится в сообщении ведомства.

Там заявили, что "официальный представитель канцелярии МИД КНР в Гонконге назвал эти заявления извращением фактов, помощью в совершении злодеяний, откровенным вмешательством во внутренние дела Гонконга и внутреннюю политику Китая, китайская сторона выражает в отношении этого острое недовольство и решительный протест".

Отмечается, что представители полиции Гонконга уже обосновали все задержания, "насилие - это насилие, преступление - это преступление, и никакие призывы не могут стать для их оправданием".

"Высказывания упомянутых американских политиканов стали оскорблением для полиции Гонконга, которая сурово и справедливо защищает закон. Их главной целью является позволить преступниками и дальше наносить урон Гонконгу, полностью разрушить верховенство закона в Гонконге", - говорится в заявлении.