Бывший силовик рассказал о политическом кризисе в КЧР в 1999 году

ЧЕРКЕССК, 31 авг - РИА Новости. Борис Эркенов, много лет проработавший в министерстве внутренних дел Карачаево-Черкесии и отвечавший за обеспечение правопорядка во время масштабного политического кризиса в 1999 году, рассказал РИА Новости, как недовольство результатами выборов главы республики привело к многотысячным митингам и беспорядкам и как удалось предотвратить серьезные столкновения между местными жителями.

В мае 1999 года во втором туре выборов главы Карачаево-Черкесии приняли участие генерал Владимир Семенов и мэр Черкесска Станислав Дерев. Семенов одержал победу, но сторонники Дерева обвинили соперников в нарушениях при проведении голосования. Республиканский избирком не смог принять какого-либо решения, а Верховный суд республики признал победителем Семенова. 23 июля 1999 года Верховный суд России отменил это решение и направил дело на доследование в Верховный суд КЧР. В республике проходили митинги, сопровождавшиеся беспорядками.

В конце августа Верховный суд КЧР подтвердил победу Семенова. 31 августа Семенов встретился в Москве с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост председателя правительства РФ, и пообещал ему не спешить с вступлением в должность и начать переговоры с Деревым о разрешении конфликта. 22 октября Верховный суд РФ признал результаты выборов главы КЧР действительными.

Предпосылки кризиса

"Что предвещало конфликт. Наверное, то, что в нашей стране произошли большие перемены: развал Советского Союза, каждый хотел самостоятельности. Наверное, вы, может, помните, Борис Ельцин сказал: берите, сколько хотите суверенитета. Отсюда стали проявлять себя деструктивные силы, которые использовали этот момент и попытались республику дестабилизировать", - рассказывает Эркенов.

Во время событий 1999 года он занимал должность заместителя министра внутренних дел Карачаево-Черкесии и отвечал за обеспечение правопорядка. Ситуация в республике перед выборами, по его словам, была стабильной. Регионом руководил Владимир Хубиев. Первый тур выборов прошел 25 апреля, по его итогам известный бизнесмен Станислав Дерев набрал 43,1% голосов, его противник генерал армии Владимир Семенов 17,9%. После оглашения результатов ситуация в обществе накалилась, начались обстрелы, поджоги и погромы в избирательных штабах. По итогам второго тура лидерство взял Семенов с 75,5% голосов, Дерев получил 18,6%. Сразу после обнародования этих результатов в регионе начался бессрочный митинг, люди вышли на улицу с требованием отменить итоги выборов.

"Когда мы начали избирать президента нашей республики, появились активные деятели, народ начали раскачивать, доходило до очень ужасного. В то время почти никто ничего не контролировал. Избирательные участки до трех часов были открыты. Что бросали, как бросали - в то время была неразбериха в этом плане. Избрали Семенова, потом суды, очень ситуация долгая политическая. Центр вмешивался во все эти дела, потому что самостоятельно здесь не могли разобраться. Но приступить к исполнению обязанностей Семенову не давали - митинги начались, на нашей площади по пять, по шесть, по три тысячи человек постоянно находились, сутками не уходили", - рассказывает Эркенов.

Этнический подтекст

Карачаево-Черкесия - республика многонациональная, здесь проживают пять народов: карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы и русские.

"Период такой был, созрел момент, именно момент, который позволил деструктивным силам вести себя определенным образом... Например, черкесы говорили: мы не хотим жить с карачаевцами, хотим жить отдельно, дайте нам свою республику, вплоть до того, что мы уйдем в Ставропольский край. То есть нашлись определенные люди, которые начали ставить такие вопросы. Среди карачаевцев, например, говорят: мы тогда сами будем свою республику образовывать. Это были деструктивные силы, они не думали о дальнейшем, о своем народе, они думали о своих вопросах, никто не думал об экономических возможностях... А сколько было смешанных браков, в одной семье были карачаевцы, русские и абазины, кто-то замуж за черкеса вышел", - говорит Эркенов.

Власти предложили жителям несколько вариантов, рассказывает Эркенов. "Разрабатывалась такая схема, то есть давайте сделаем так: один созыв карачаевец, второй - черкес, третий ногаец, и так далее. Такая схема тоже почему-то не прижилась. Карачаевцы были против, потому что было их больше. Потом предложили вариант: карачаевец - глава республики, председатель правительства - черкес, председатель народного собрания - русский. Как сейчас", - отметил он.

Особенности работы силовиков

В 1999 году в Карачаево-Черкесию были брошены дополнительные подразделения ОМОН из других субъектов России, так как своими силами в республике не справлялись. При этом, признается Эркенов, в то время у правоохранителей не было наработанной практики взаимодействий с толпой. Для стабилизации обстановки в регион прибыл заместитель министра внутренних дел РФ Иван Голубев.

"На правоохранительные органы была возложена обязанность отвечать за порядок, а это народ, не дай Бог, кто-то гранаты бросит. Стычки происходили, стрельба. Это страшная вещь, оружия много было в то время, в том же Черкесске в четырех местах чуть ли не отряды вооруженные стояли из местных жителей. Оружие поступало, это мало контролировалось, тогда войска развалились, неучтенное оружие приобретали, охотничье было и в основном боевое", - говорит он.

Главной задачей тогда стало не допустить инцидентов с гибелью людей. Однако перед сотрудниками правоохранительных органов на тот момент встал еще один не менее важный вопрос - этнический.

"Сотрудники МВД - это были представители всех народов. Как себя вести сотруднику полиции карачаевцу, черкесу и так далее? Например, сотрудник полиции черкес, жена у него карачаевка, мать абазинка, как ему бедному? Тоже было очень сложно, хоть мы и говорим, что не должны вмешиваться, что мы должны только заниматься своими вопросами. У нас как раз была задача не допустить среди сотрудников такого, чтобы они ушли на чью-то сторону. Хотя попытки некоторые были, с учетом того, что нам были переданы дополнительные силы, с задачей этой мы справлялись, вели беседы, что мы не должны вмешиваться ни в какие вопросы национальные, только обеспечить порядок и безопасность", - рассказывает Эркенов.

Например, говорит он, обострилась ситуация в Адыге-Хабльском районе, где преимущественно живут черкесы. "Карачаевца туда не пошлешь. С учетом, что у нас были дополнительные силы, мы их направляли туда, они там обеспечивали соответствующий порядок", - рассказывает Эркенов.

Общение с протестующими

"Главной задачей было, чтобы все это не переросло в массовые беспорядки, мы были на грани того, что они произойдут много раз. Даже были у нас моменты на той же площади, трех-четырехтысячная толпа пошла громить все, ломать, поджигать, машины переворачивать", - рассказывает Эркенов.

Общение с протестующими происходило через "здравомыслящих людей в толпе", с привлечением старейшин, авторитетных людей. И это давало положительные результаты.

"Я выезжал, общался с протестующими. Вот, например, заблокировали дорогу из Ставрополя в Черкесск. Остановили транспорт. Люди, которые едут в Архыз, Домбай отдыхать, чем они виноваты, почему они должны стоять сутками? Приходилось выезжать, проводить беседы, уговаривать, объяснять. Честно сказать, слов было много, с каждой аудиторией мы беседовали по-разному, находили аргументы. Мы старались выделить в толпе свою категорию, с которой мы вели профилактическую работу, там и ранее судимые были, и другие. И, конечно, мы находили здравомыслящих людей, которые помогали нам повлиять на людей, чтобы, например, открыть трассу, пустить транспорт. Много форм и методов было. Самое главное, постановка всех вопросов в целом позволила сдержать ситуацию в республике. Республика на грани была", - вспоминает он.

Работа силовиков осложнялась недоверием со стороны жителей. "В основном я только с ними и разговаривал. Я пойду к одним, они а, ты предатель, пойду к другим: а, ты на той стороне, ты предатель. Обращения они писали, их было столько, не успевали отправлять. Карачаевцы писали одно, черкесы другое", - рассказывает Эркенов.

Пострадавших, как вспоминает он, во время тех событий было мало, даже в критических ситуациях правоохранителям удавалось предотвращать гибель людей.

"Например, был такой момент. Семенов ехал из Малокарачая в Черкесск, по дороге бросили в него гранату. Хорошо, что сумели предотвратить, никто не пострадал. Или в городе Черкесске толпа одна пошла на другую, несколько гранат даже бросили, повезло, что они не взорвались, представляете, сколько людей могло погибнуть. А если была бы какая-то массовая гибель, то вообще удержать людей было бы невозможно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, главное, о чем думали тогда правоохранители: лишь бы все хорошо закончилось. "Никак я не мог забыть. Из Карачаевска идет в Черкесск, махина, толпа идет. Как ее останавливать? Практически невозможно. Хорошо, что среди граждан мы провели определенную работу, среди толпы были люди, которые сдерживали эту ситуацию", - рассказывает Эркенов.

"Семь тысяч, например, стоит на площади. Это плотность один к одному, не дай Бог что-то бы взорвалось. Сидели, смотрели и думали, лишь бы хорошо закончилось", - вспоминает он.

Стабилизация обстановки

По мнению Эркенова, основную роль в решении конфликта сыграло благоразумие жителей региона. "Именно народ Карачаево-Черкесии проявил благоразумие, и не дал дестабилизировать обстановку. Все-таки сознание народа было выше. Мы разъясняли, объясняли, к чему может привести", - вспоминает он.

Кроме того, отмечает Эркенов, силовики работали аккуратно: нарушителей правопорядка не задерживали в толпе, а приглашали позже и проводили профилактические беседы.

"В ситуации, когда толпа людей, кого-то вырывать там, наоборот, еще большие беспорядки можно было создать. Поэтому после того, как пройдет время, отдельно вызывали, проводили профилактические беседы, принимали меры, пытались разъяснить. Одни понимали, другие нет", - говорит он.

Например, за перекрытие дорог к серьезной ответственности людей не привлекали, иначе была опасность, что обстановка еще больше обострится. "Смертей не было у нас, полицейские проявляли сдержанность, я считаю, это способствовало положительным результатам. Хотя по закону можно было жестко разгонять", - говорит Эркенов.

"До сих пор не могу понять, почему так взбудоражился народ, как можно было довести до такого состояния. Люди взрослые, понимающие. Ну какая республика из двух аулов? Наоборот, многие объединяются", - вспоминает он.