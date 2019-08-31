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РИА Новости

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

09:17 31.08.2019 (обновлено: 16:10 31.08.2019)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
УФА, 31 авг — РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, женщина задушила сына и закопала на участке.

"Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка", — сообщает башкирский СК.

По версии следствия, ночью 29 августа женщина задушила годовалого сына, после чего выкопала яму недалеко от дома и спрятала в ней тело.
Ребенка обнаружили в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутым в домашнее одеяло.
Сотрудники СК по Республике Башкортостан во время осмотра места захоронения ребенка в селе Исмаилово Дюртюлинского района
14:53РИА Новости
СМИ сообщили о долгах жительницы Башкирии, подозреваемой в убийстве сына
В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика.
Машина Следственного комитета РФ
26 августа, 11:06РИА Новости
Жительницу Мурманска обвинили в убийстве новорожденной дочери
Громкий случай, когда родители сами убили ребенка и спрятали его тело, а для запутывания следствия сообщили о случившемся в полицию, произошел в Брянской области в 2012 году. Тогда 19‑летняя Светлана Шкапцова обратилась к стражам правопорядка о пропаже ее девятимесячной дочки. По словам Светланы, она на минуту зашла в магазин, а выйдя, не обнаружила оставленную у входа коляску с малышкой.
Поиски младенца длились две недели. За это время следователи смогли раскрыть похищение.
По версии следствия, пьяный сожитель Шкапцовой Александр Кулагин устроил дома скандал. От шума ребенок расплакался. Мужчина избил ребенка и бросил на диван умирать. Мать же не помогла девочке. В результате ребенок скончался через три дня. Тело младенца пролежало на балконе квартиры несколько дней, после чего Кулагин сжег его.
Для вида Шкапцова с сожителем гуляли с коляской и изображали, что девочка жива. Одиннадцатого марта коляску с "ребенком" похитил Кулагин, надевший парик и женскую одежду.
В результате мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима. А мать девочки осудили на четыре года и три месяца колонии.
Поиски пропавшей в Брянске 9-месячной девочки
24 июня 2013, 11:55РИА Новости
Дело об убийстве Ани Шкапцовой24 июня 2013 года Брянский областной суд огласил приговор по резонансному делу об убийстве девятимесячной Ани Шкапцовой. Отец ребенка получил 19 лет лишения свободы, мать проведет в колонии 4 года и 3 месяца.
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Республика БашкортостанПроисшествия
Популярные комментарии
капитализм убивает
31 августа, 10:49
Андрей Чегевара
700112235
И я не верю, что у нее изначально был умысел. Всему виной синька, ведь сплошь рядом отец по пьяни убивает сына, муж жену и брат брата. А дружеская посиделка в конце оборачивается поножовщиной. А в деревнях и небольших городах вообще бухают по-черному, но для исправления ситуации не делается ничего.
31 августа, 13:27
Максим Савин
103001303
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