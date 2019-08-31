В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

УФА, 31 авг — РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, женщина задушила сына и закопала на участке.

"Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка", — сообщает башкирский СК.

По версии следствия, ночью 29 августа женщина задушила годовалого сына, после чего выкопала яму недалеко от дома и спрятала в ней тело.

Ребенка обнаружили в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутым в домашнее одеяло.

В четверг 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына. Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика.

Громкий случай, когда родители сами убили ребенка и спрятали его тело, а для запутывания следствия сообщили о случившемся в полицию, произошел в Брянской области в 2012 году. Тогда 19‑летняя Светлана Шкапцова обратилась к стражам правопорядка о пропаже ее девятимесячной дочки. По словам Светланы, она на минуту зашла в магазин, а выйдя, не обнаружила оставленную у входа коляску с малышкой.

Поиски младенца длились две недели. За это время следователи смогли раскрыть похищение.

По версии следствия, пьяный сожитель Шкапцовой Александр Кулагин устроил дома скандал. От шума ребенок расплакался. Мужчина избил ребенка и бросил на диван умирать. Мать же не помогла девочке. В результате ребенок скончался через три дня. Тело младенца пролежало на балконе квартиры несколько дней, после чего Кулагин сжег его.

Для вида Шкапцова с сожителем гуляли с коляской и изображали, что девочка жива. Одиннадцатого марта коляску с "ребенком" похитил Кулагин, надевший парик и женскую одежду.