Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг - РАИ Новости. Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.

Как напоминает телеканал NDTV , национальный реестр граждан представляет собой список людей, которые могут доказать, что поселились в этом регионе до 24 марта 1971 года, то есть за день до провозглашения независимости соседнего государства Бангладеш. Правительство Ассама, численность населения которого составляет порядка 35 миллионов человек, решило провести перерегистрацию, поскольку опасается, что в штате нашли убежище многочисленные эмигранты из этой страны.

Однако, как выяснилось, у многих жителей Ассама нет при себе никаких документов, подтверждающих гражданство.

Министерство внутренних дел Индии выступило с заявлением, что люди, не попавшие в окончательную версию регистра, могут попытаться доказать свое право на гражданство в специальных "судах для иностранцев". Таких судов в регионе всего около 100, однако в сентябре власти планируют открыть еще 200, а со временем – увеличить их число на тысячу.

По словам чиновников, не сумев доказать свое гражданство в таком суде, человек может обратиться в суд более высокой инстанции, а после – в Верховный суд республики. "Мы гарантируем, что никто из этих лиц не будет задержан до того, как будут исчерпаны все юридические опции", - заверили в правительстве.