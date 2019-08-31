В Ленинградской области загорелась кровля ангара на площади 700 "квадратов"

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кровля ангара горит на площади 700 квадратных метров во Всеволожском районе Ленинградской области, есть угроза распространения огня на соседнее здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как сообщается, ангар с древесиной горит на фермерском хозяйстве в деревне Старая.

Пожару присвоен второй номер сложности. Есть угроза распространения на соседнее здание, информации по пострадавшим не поступало. Всего в тушении задействовано 46 человек и 8 единиц техники.