Умерла актриса из сериалов "Мелроуз Плейс" и "Отчаянные домохозяйки"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Валери Харпер скончалась в возрасте 80 лет, сообщает Актриса Валери Харпер скончалась в возрасте 80 лет, сообщает The Hollywood Reporter

"Моя прекрасная и заботливая жена, которая была со мной почти 40 лет, покинула нас. <…> Мы никогда тебя не забудем. Покойся с миром, моя Валерия", — цитирует издание супруга покойной.

В 2013 году актрисе поставили диагноз "рак мозга". Врачи давали ей только три месяца, однако она прожила еще шесть лет, продолжая сниматься в сериалах и участвовать в различных шоу.