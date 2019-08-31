Умерла актриса из сериалов "Мелроуз Плейс" и "Отчаянные домохозяйки"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Актриса Валери Харпер скончалась в возрасте 80 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
"Моя прекрасная и заботливая жена, которая была со мной почти 40 лет, покинула нас. <…> Мы никогда тебя не забудем. Покойся с миром, моя Валерия", — цитирует издание супруга покойной.
В 2013 году актрисе поставили диагноз "рак мозга". Врачи давали ей только три месяца, однако она прожила еще шесть лет, продолжая сниматься в сериалах и участвовать в различных шоу.
Харпер получила известность после выхода на экраны ситкома "Шоу Мари Тайлер Мур". После она снялась в сериалах "Рода", "Валери", "Город". Была приглашенной звездой в сериалах "Мелроуз Плейс", "Отчаянные домохозяйки" и "До смерти красива". Лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус".