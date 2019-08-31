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РИА Новости

В Горловке около пяти тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

08:44 31.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Около 5 тысяч абонентов в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке остались без света в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили, что утром в субботу украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и село на юге ДНР.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке с применением минометов. В результате данного обстрела повреждена линия электропередач, отключены 29 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались около 5 тысяч абонентов", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По информации и.о. главы администрации Горловки Ивана Приходько, также повреждены три дома.
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"Зайцево, в результате обстрела - попадания в кровлю дома по улице Карбышева, 74, по улице Рыбалко, 177 - сгорели хозпостройки, по Карбышева, 70 - прямое в крышу", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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