Москвичам пообещали июльскую погоду в последний день лета

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве. Архивное фото

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В последний день лета в Москве ожидается сухая "июльская" погода, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последний день лета в столичном регионе, несмотря на хмурое утро, из-за туч ближе к полудню выглянет солнце, и воздух вновь прогреется до климатических показателей июля. Ожидается плюс 22-24 градуса", - сказал Тишковец.