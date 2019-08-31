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РИА Новости

Москвичам пообещали июльскую погоду в последний день лета

08:37 31.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Александровском саду в Москве
Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В последний день лета в Москве ожидается сухая "июльская" погода, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В последний день лета в столичном регионе, несмотря на хмурое утро, из-за туч ближе к полудню выглянет солнце, и воздух вновь прогреется до климатических показателей июля. Ожидается плюс 22-24 градуса", - сказал Тишковец.
Бабье лето
Вчера, 13:36РИА Новости
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
По его словам, ветер ожидается слабый, атмосферное давление тоже будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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