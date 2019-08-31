Москвичам пообещали июльскую погоду в последний день лета

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В последний день лета в Москве ожидается сухая "июльская" погода, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В последний день лета в столичном регионе, несмотря на хмурое утро, из-за туч ближе к полудню выглянет солнце, и воздух вновь прогреется до климатических показателей июля. Ожидается плюс 22-24 градуса", - сказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается слабый, атмосферное давление тоже будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба.