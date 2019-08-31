В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе

ЕРЕВАН, 31 авг – РИА Новости. Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава страны.
"Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин"… На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести… По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор", - говорится в сообщении.
28 августа, 09:33РИА НовостиВ Азербайджане более 30 человек отравились на свадьбе
Отмечается, что специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и инспекционного органа безопасности пищевых продуктов проводят лабораторные исследования.