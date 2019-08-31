Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T08:14Z
https://ria.ru/20190831/1558103616.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_4b8dddbdf423bc016ee13362f5cc8342.jpg
РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:14 31.08.2019
457
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 29 августа украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
Вчера, 23:57РИА Новости
Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
"За 30 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Золотое-5, Пришиб, Лозовое, Калиново.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
101012
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела в Горловке
Силовики обстреляли из минометов Горловку и юг ДНР, заявили в республике
РИА
Новости
Украинский военный
В Горловке около пяти тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ
Траурные мероприятия в годовщину гибели А. Захарченко
В Донецке открыли памятник Захарченко
Украинский военный
В ДНР обвинили ВСУ в 20 нарушениях перемирия за сутки
Лента
новостей
Военнослужащие армии Украины
В ДНР обвинили ВСУ в минировании дороги вблизи участка разведения сил
Сало
Появилось видео передачи сала украинским заключенным в "Лефортово"
Японские солдаты во время военных учений
Япония может потратить на оборону в 2020 году рекордную сумму в $50 млрд
Ситуация в Горловке Донецкой области
В ДНР заявили об уничтожении двух беспилотников силовиков
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
В Афганистане трое силовиков погибли при атаке талибов
Полиция в Афганистане
В Афганистане ликвидировали более 30 талибов
Дамаск
В Дамаске собираются начать проводить операции по трансплантации легких
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
В КНДР заявили об "исчезающих надеждах на диалог с США"
Сотрудники в офисе
Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
Лента новостейМолния