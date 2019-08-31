Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По меньшей мере десять подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил, штат Алабама, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла после футбольного матча между командами средней школы.
This should never happen but especially not at a freaking high school football game ugh pic.twitter.com/4oVlrDfLK0— carol robinson (@RobinsonCarol) August 31, 2019
По словам начальника полиции, десять подростков в возрасте от 15 до 18 лет получили ранения, их доставили в больницы. Пятеро из них находятся в критическом состоянии. Два человека задержаны.