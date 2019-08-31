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РИА Новости

Япония может потратить на оборону в 2020 году рекордную сумму в $50 млрд

07:12 31.08.2019
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© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Япония может потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (около 50 миллиардов долларов) в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 - 31 марта 2021 года), такие суммы минобороны намерено заложить в бюджет будущего года, информация размещена на официальном сайте ведомства.
Это превышает показатели текущего года на 1,2%. Особое внимание минобороны уделяет киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства, и угрозам, связанным с применением электромагнитных волн. На обеспечение космической безопасности планируется выделить 52,4 миллиарда иен (494,33 миллиона долларов). Расходы на устранение киберугроз составят 23,8 миллиарда иен (224,5 миллиона долларов). Отряд киберзащиты будет пополнен 70 кадровыми военными из трех родов войск.
Предполагается закупить три истребителя F-35А (31 миллиард иен или 292 миллиона долларов) и 6 истребителей F-36В за 84,6 миллиарда иен (798 миллионов долларов). Они будут размещены на переделываемых в авианосцы вертолетоносцах типа "Идзумо" - "Кага" и собственно "Идзумо". В общей сложности на них будет размещено 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Переоборудование "Идзумо" обойдется в 3,1 миллиарда иен (около 39 миллионов долларов).
На приобретение двух установок вертикального пуска для наземных систем ПРО Aegis Ashore в бюджет заложена сумма в 12,2 миллиарда иен (115 миллионов долларов). Решение о приобретении у США этих комплексов было принято в 2017 году.
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Где тонко, там и рвется. Американская оборона в Японии дала брешьЯпонцы давно недовольны соседством с американскими военными, только руководство страны к этому глухо. Вот и приходится некоторым гражданам выражать свое недовольство более отчетливо. Благо на базу США, как выяснилось, попасть проще простого.
В период наивысшей эскалации напряженности на Корейском полуострове и пусков баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обойдется Японии в 125,4 миллиарда иен (около 1,18 миллиарда долларов), а с учетом расходов на содержание комплексов в течение 30 лет будет затрачено всего 449,2 миллиарда иен (4,2 миллиарда долларов).
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F-35ЯпонияСШАБезопасностьВ мире
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