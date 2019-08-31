Япония может потратить на оборону в 2020 году рекордную сумму в $50 млрд

ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Япония может потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (около 50 миллиардов долларов) в 2020 финансовом году (1 апреля 2020 - 31 марта 2021 года), такие суммы минобороны намерено заложить в бюджет будущего года, информация размещена на официальном сайте ведомства.

Это превышает показатели текущего года на 1,2%. Особое внимание минобороны уделяет киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства, и угрозам, связанным с применением электромагнитных волн. На обеспечение космической безопасности планируется выделить 52,4 миллиарда иен (494,33 миллиона долларов). Расходы на устранение киберугроз составят 23,8 миллиарда иен (224,5 миллиона долларов). Отряд киберзащиты будет пополнен 70 кадровыми военными из трех родов войск.

Предполагается закупить три истребителя F-35А (31 миллиард иен или 292 миллиона долларов) и 6 истребителей F-36В за 84,6 миллиарда иен (798 миллионов долларов). Они будут размещены на переделываемых в авианосцы вертолетоносцах типа "Идзумо" - "Кага" и собственно "Идзумо". В общей сложности на них будет размещено 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Переоборудование "Идзумо" обойдется в 3,1 миллиарда иен (около 39 миллионов долларов).

На приобретение двух установок вертикального пуска для наземных систем ПРО Aegis Ashore в бюджет заложена сумма в 12,2 миллиарда иен (115 миллионов долларов). Решение о приобретении у США этих комплексов было принято в 2017 году.