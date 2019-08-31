Картину Боттичелли, впервые привезенную в Россию, доставили во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Картина Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" впервые прибыла в Россию, она будет показана в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а затем картину смогут увидеть все приморцы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в 15 веке, который выставляется в одном из старейших музеев Европы - галерее Уффици (Флоренция), был показан в региональном музее, в нашей Приморской Государственной картинной галерее" - рассказала РИА Новости директор Алена Даценко.

Работы Боттичелли никогда ранее не показывались в России, они являются украшением галереи Уффици. Картина написана на дереве - традиционном материале для мастеров того времени, но он наиболее подвержен внешним влияниям. По словам Даценко, сохранность таких шедевров, да и других произведений, очень важны для сотрудников любого музея, поэтому перед долгим путешествием из Флоренции во Владивосток, работу Боттичелли тщательно осмотрели реставраторы галереи Уффици. Они пришли к мнению, что рама картины не сможет преодолеть такой долгий путь, поэтому "Мадонна делла Лоджиа" прибыла во Владивосток без рамы.

Выставляться картина будет в специальном климатическом боксе - сначала в рамках культурной программы ВЭФ, а затем, с 8 сентября, в Парадном зале галереи, ее смогут увидеть все приморцы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.