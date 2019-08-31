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РИА Новости
Культура

Картину Боттичелли, впервые привезенную в Россию, доставили во Владивосток

07:05 31.08.2019 (обновлено: 12:32 31.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКартину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" привезли во Владивосток
Картину Боттичелли Мадонна делла Лоджиа привезли во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Картина Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" впервые прибыла в Россию, она будет показана в рамках культурной программы на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а затем картину смогут увидеть все приморцы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Это беспрецедентный случай, чтобы шедевр мастера, творившего в 15 веке, который выставляется в одном из старейших музеев Европы - галерее Уффици (Флоренция), был показан в региональном музее, в нашей Приморской Государственной картинной галерее" - рассказала РИА Новости директор Алена Даценко.
Участники Восточного экономического форума
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Работы Боттичелли никогда ранее не показывались в России, они являются украшением галереи Уффици. Картина написана на дереве - традиционном материале для мастеров того времени, но он наиболее подвержен внешним влияниям. По словам Даценко, сохранность таких шедевров, да и других произведений, очень важны для сотрудников любого музея, поэтому перед долгим путешествием из Флоренции во Владивосток, работу Боттичелли тщательно осмотрели реставраторы галереи Уффици. Они пришли к мнению, что рама картины не сможет преодолеть такой долгий путь, поэтому "Мадонна делла Лоджиа" прибыла во Владивосток без рамы.
Выставляться картина будет в специальном климатическом боксе - сначала в рамках культурной программы ВЭФ, а затем, с 8 сентября, в Парадном зале галереи, ее смогут увидеть все приморцы.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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КультураСандро Боттичелли (Алессандро Филипепи)ВладивостокЕвропаРоссияВЕК
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