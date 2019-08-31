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РИА Новости

В Мексике в ходе столкновения преступных группировок погибли девять человек

05:53 31.08.2019
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© Flickr / scazonМексиканская полиция
Мексиканская полиция
© Flickr / scazon
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Конфликт преступных группировок, в результате которого девять человек погибли и 11 были ранены, произошел на въезде в город Тепалькатепек мексиканского штата Мичоакан, сообщил министр общественной безопасности региона Исраэль Патрон.
"На месте столкновения остались пять автомобилей с четырьмя погибшими внутри. Всего в столкновении погибли девять человек, еще 11 были ранены", - сказал он в интервью телеканалу Foro TV.
Министр отказался уточнять, идет ли речь о конфликте двух наркокартелей, однако сообщил, что столкновение произошло в момент, когда вооруженная группа людей из штата Халиско попыталась проехать в Тепалькатепек и столкнулась с другой вооруженной группировкой.
По сообщениям СМИ, речь может идти об участниках наркокартеля "Новое поколение Халиско". Сообщается также о массовой мобилизации вооруженных групп самообороны по меньшей мере в восьми муниципалитетах штата Мичоакан.
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В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017-м - 31,2).
Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", который в начале 2011 года отделился от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".
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