Военные ВВО провели учебный пуск ракеты "Искандера" под Астраханью

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военные ракетного соединения ВВО в рамках учений выполнили пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер" по важному объекту условного противника в Астраханской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках тактического учения на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по цели, имитирующей критически важный объект условного противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе учений расчеты ОТРК "Искандер" показали навыки выполнения нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.