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РИА Новости

Военные ВВО провели учебный пуск ракеты "Искандера" под Астраханью

05:12 31.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
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Пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Военные ракетного соединения ВВО в рамках учений выполнили пуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер" по важному объекту условного противника в Астраханской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках тактического учения на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по цели, имитирующей критически важный объект условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений расчеты ОТРК "Искандер" показали навыки выполнения нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам.
"По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена", - добавляется в сообщении.
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