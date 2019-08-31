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РИА Новости

Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым

05:15 31.08.2019 (обновлено: 13:22 31.08.2019)
707459
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудник добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА. 31 авг — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Об этом сообщило поисковое движение "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б" в сети "ВКонтакте".
Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.
Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Ребенка искали порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.
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УфаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Найти убийцу и разорвать принародно медленно на куски.
31 августа, 05:58
Stefan Reich
162024013
а это как?в селе в доме? она что дом на распашку держала?так вроде у нас на дворе не 1960 когда калитки и двери в домах в селах не закрывались, тем более годовалый ребенок, ну очень странное проишествие, жалко ребенка
31 августа, 06:15
Alexandr Borzyaev
103051005
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