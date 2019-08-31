Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым

Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.