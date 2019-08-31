Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым

МОСКВА. 31 авг — РИА Новости. В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Об этом сообщило поисковое движение "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б" в сети "ВКонтакте".
Во вторник в полицию Дюртюлинского района Башкирии поступило заявление от 28-летней жительницы села Исмаилово, что ее годовалый ребенок пропал. По словам женщины, она легла спать с двумя детьми — одного года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.
Следственные органы возбудили дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Ребенка искали порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.