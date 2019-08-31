Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T05:09Z
https://ria.ru/20190831/1558103113.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:41:3081:1774_1036x0_80_0_0_d51950f1e7130e66da6c8e1ca513c3f3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске собираются начать проводить операции по трансплантации легких

05:08 31.08.2019 (обновлено: 05:09 31.08.2019)
682
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 31 авг - РИА Новости. Врачи крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат", расположенной в Дамаске, планируют в ближайшее время своими силами проводить сложнейшие операции по трансплантации легких, при этом сирийские медики рассчитывают на помощь коллег из России в передаче опыта, сообщил журналистам директор больницы Ясар Амин.
"Наши врачи планируют проводить (на постоянной основе своими силами) операции по трансплантации печени и легких ... Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом в Сирии, но не все соглашаются, не у всех есть возможность приехать. Но к нам приезжают специалисты из вашей страны, мы это очень ценим", - сказал Амин.
Первые операции такого рода, добавил директор больницы, станут возможны с появлением нового корпуса, в котором до конца года разместятся семь операционных и 170 стационарных коек.
Корпус начали возводить еще в 2009 году, но из-за войны строительство прервалось на несколько лет. Стоимость проекта составляет 7 миллиардов сирийских фунтов (16 миллионов долларов), примерно в такую же сумму оценивается медицинское оборудование. Его уже доставили из соседнего Ливана, а также из России, Ирана и Китая.
Улица поселения Бейт-Джинн
Вчера, 10:48РИА Новости
В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
Впрочем, даже в условиях воюющей страны в "Аль-Муасате" стараются поддерживать высокий стандарт лечения на важных направлениях - за прошедший год были обновлены отделения скорой помощи и реанимации, появилось новое оборудование в ожоговом отделении, отметил Амин. "Кроме того, мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток", - добавил он. При этом, констатировал директор, по-прежнему остро стоит кадровая проблема: многие высококлассные специалисты за время войны уехали за границу.
Университетская больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году. Этот самой большой в Сирии больничный комплекс состоит из четырех корпусов и насчитывает 44 операционных и 860 стационарных коек, здесь трудятся 1,7 тысячи врачей и 3,5 тысячи медсестер. Даже во время наиболее активных боевых действий в Сирии больница принимала пациентов со всей страны. Ежедневно здесь делают порядка 50 операций, а в стационаре находятся около 400 человек, тогда как во время наиболее активных боевых действий эта цифра была вдвое больше. Несмотря на тяжелое положение в стране, лечение проводится бесплатно.
Нефтяной станок-качалка
29 августа, 15:00Война в Сирии
Крымские компании готовы помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс
1410101
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
В Йемене назвали "лживыми" оправдания ударов по их войскам со стороны ОАЭ
РИА
Новости
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
Военнослужащие сирийской армии
Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
Ситуация в сирийском городе Алеппо
Россия за сутки зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии
Лента
новостей
На улицах Пхеньяна
КНДР решила не направлять главу МИД на сессию ГА ООН
Американские военные в Афганистане
В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
Мексиканская полиция
В Мексике в ходе столкновения преступных группировок погибли девять человек
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай
Сирийский курдский снайпер
В Сирии схватили боевика по кличке Палач из Ракки, сообщили СМИ
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
Военные ВВО провели учебный пуск ракеты "Искандера" под Астраханью
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе неприемлемой для Анкары
Посетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Космонавты России могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
17:23В ДНР заявили о повреждениях жилых домов в результате обстрела ВСУ
Лента новостейМолния