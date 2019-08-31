В Дамаске собираются начать проводить операции по трансплантации легких

ДАМАСК, 31 авг - РИА Новости. Врачи крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат", расположенной в Дамаске, планируют в ближайшее время своими силами проводить сложнейшие операции по трансплантации легких, при этом сирийские медики рассчитывают на помощь коллег из России в передаче опыта, сообщил журналистам директор больницы Ясар Амин.

"Наши врачи планируют проводить (на постоянной основе своими силами) операции по трансплантации печени и легких ... Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом в Сирии, но не все соглашаются, не у всех есть возможность приехать. Но к нам приезжают специалисты из вашей страны, мы это очень ценим", - сказал Амин.

Первые операции такого рода, добавил директор больницы, станут возможны с появлением нового корпуса, в котором до конца года разместятся семь операционных и 170 стационарных коек.

Корпус начали возводить еще в 2009 году, но из-за войны строительство прервалось на несколько лет. Стоимость проекта составляет 7 миллиардов сирийских фунтов (16 миллионов долларов), примерно в такую же сумму оценивается медицинское оборудование. Его уже доставили из соседнего Ливана, а также из России, Ирана и Китая.

Впрочем, даже в условиях воюющей страны в "Аль-Муасате" стараются поддерживать высокий стандарт лечения на важных направлениях - за прошедший год были обновлены отделения скорой помощи и реанимации, появилось новое оборудование в ожоговом отделении, отметил Амин. "Кроме того, мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток", - добавил он. При этом, констатировал директор, по-прежнему остро стоит кадровая проблема: многие высококлассные специалисты за время войны уехали за границу.