Китай успешно вывел на орбиту два спутника при помощи ракеты "Куайчжоу-1А"

ПЕКИН, 31 авг - РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (Kuaizhou-1A), говорится в сообщении Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC).

Пуск ракеты был произведен в 07.41 по местному времени (2.41 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе страны. Ракета-носитель вывела на орбиту два спутника для проведения технологических экспериментов. Один из спутников предназначен для изготовления микрогравитации, второй для исследования технологии солнечного паруса.