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РИА Новости

Эксперт рассказал, на сколько ИИ удешевит КАСКО для автомобилистов России

04:08 31.08.2019 (обновлено: 04:57 31.08.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкСотрудница передвижного пункта страхования автомобилей в Москве
Сотрудница передвижного пункта страхования автомобилей в Москве
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость полиса каско для большинства российских автомобилистов снизится на 10-30% в ближайшие годы за счет более точного определения уровня риска при вождении, оценивать который будет искусственный интеллект, сообщил РИА Новости гендиректор онлайн-платформы персонального страхования Mafin Алексей Тимонин.
"Рынок каско может существенно подешеветь в перспективе нескольких лет за счет применения искусственного интеллекта при расчете оптимального персонального тарифа для автомобилистов. По оценкам наших экспертов, стоимость полиса каско для большинства автомобилистов снизится на 10-30% в каждом отдельном случае за счет более точного определения рисковости водителя на основе big data", - рассказал он.
По словам эксперта, в последние три года количество приобретенных онлайн страховых полисов в Западной Европе ежегодно увеличивается на 8%, а в Восточной Европе темпы роста ещё выше - за этот срок рынок прямого автострахования вырос более чем в 2 раза. Такие темпы роста приводят к появлению новых продуктов с быстрым и удобным оформлением страхового полиса.
На российском рынке также появился принципиально новый подход к работе с клиентами, в том числе и за счет использования искусственного интеллекта. Новые онлайн–платформы позволяют анализировать большое количество данных, на основании которых система принимает решение и подбирает наиболее оптимальное персональное предложение – индивидуально для каждого пользователя, отметил Тимонин.
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"Так, например, высокая стоимость страховки за наиболее угоняемый цвет автомобиля может быть компенсирована благополучным районом проживания автомобилиста или маркой автомобиля. В 70% случаев при таком подходе искусственный интеллект предлагает полис каско по существенно более низкой цене, чем в большинстве страховых компаний. На основе агрегированных данных от страховых компаний можно сделать вывод, что стоимость страховки при таком подходе получается в среднем на 10-30% дешевле", - отметил он.
Эксперт отметил, что при тарификации искусственный интеллект в среднем учитывает более 70 параметров каждого отдельного страхователя, строит взаимосвязи между ними и выдает сбалансированное предложение. "В отличии от базовой модели, где расчет строится линейно: есть базовый тариф, который умножается на коэффициенты в зависимости от стажа вождения, региона проживания, мощности автомобиля и т.д., в персональном страховании учитываются индивидуальные особенности страхователя, а главное их взаимосвязь", - добавил он.
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