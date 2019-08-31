Космонавты России могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские космонавты, которые отправятся в свои первые полеты на американских космических кораблях Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX, скорее всего, не получат звания Героев России или других государственных наград, которые бы они получили при полете на российских "Союзах", считает историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике (ордена и медали) Александр Глушко.

Ранее Центр подготовки космонавтов объявил, что вопрос о полетах российских космонавтов на американских частных космических кораблях решен положительно, а американские астронавты получат по обмену места в российских "Союзах". Когда могут начаться такие перекрестные полеты, не сообщалось.

"Если российские космонавты будут летать на американских кораблях по обмену в качестве членов краткосрочных экспедиций, то, соответственно, они ничего не будут получать, а если будут прилетать в составе длительных экспедиций, но на американских кораблях, то тут возникает вопрос", - сказал Глушко РИА Новости.

По его словам, вероятнее всего, НАСА будет вручать каждому члену экипажа американского корабля медаль "За космический полет", Роскосмос - давать одну из своих ведомственных медалей, а государство - звание летчика-космонавта РФ без представления дополнительных государственных наград за первый полет.

В госкорпорации "Роскосмос" не смогли внести ясность в ситуацию и рекомендовали за разъяснениями относительно критериев, по которым вручаются государственные награды, обратиться в Комиссию по государственным наградам.

В истории России уже был период, когда российские космонавты летали в космос на американских кораблях – во время эксплуатации шаттлов. С 1994 по 2002 год в космос таким образом отправились 18 экспедиций. Все участники таких полетов либо не получали никаких российских государственных наград за свой полет, либо, если это была длительная экспедиция, все же удостоились наград и званий.

Подход не вручать никаких наград за полет на американской технике был заложен во время экспедиции Сергея Крикалева, который стал первым российским космонавтом, полетевшим на шаттле. Однако к моменту полета он уже имел медали "Золотая Звезда" Героя России и Героя Советского Союза. Те же космонавты, для которых такой полет стал первым в жизни (Салижан Шарипов, Борис Моруков, Юрий Лончаков, Федор Юрчихин и Валерий Токарев) – не получили звания Героя России, но получили звание летчика-космонавта РФ.

"Все они получали медали НАСА "За космический полет" и "За выдающиеся общественные заслуги", так же как российские космонавты получали такие медали, если в их экипаж при полете на "Союзе" входил американский астронавт", - рассказал Глушко.

Космонавт Юрий Лончаков пояснил РИА Новости, что к главной госнаграде за полет на шаттле в 2001 году его действительно не представили, но дали звание летчика-космонавта РФ.

"Это почетное звание", - сказал Лончаков. Героя России он получил на следующий год – за испытательный полет "Союза-ТМА".

Другой космонавт Федор Юрчихин за полет на шаттле в 2002 году получил орден Дружбы.

Звания Героев России из участников шести экспедиций, летавших до падения "Колумбии", получили только Михаил Тюрин и Сергей Трещев, которые стартовали и вернулись на шаттле, но провели на МКС длительную экспедицию.

По сложившейся в российской космонавтике традиции медаль "Золотая Звезда" Героя России вручается российскому космонавту за первый полет, а разные степени ордена "За заслуги перед Отечеством", как и орден Мужества, тем российским космонавтам, для которых этот полет будет не первым в карьере.