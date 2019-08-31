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РИА Новости

Космонавты России могут остаться без госнаград за полеты на кораблях США

04:04 31.08.2019 (обновлено: 07:14 31.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Посетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители у стенда с фотографией российского космонавта на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские космонавты, которые отправятся в свои первые полеты на американских космических кораблях Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX, скорее всего, не получат звания Героев России или других государственных наград, которые бы они получили при полете на российских "Союзах", считает историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике (ордена и медали) Александр Глушко.
Ранее Центр подготовки космонавтов объявил, что вопрос о полетах российских космонавтов на американских частных космических кораблях решен положительно, а американские астронавты получат по обмену места в российских "Союзах". Когда могут начаться такие перекрестные полеты, не сообщалось.
"Если российские космонавты будут летать на американских кораблях по обмену в качестве членов краткосрочных экспедиций, то, соответственно, они ничего не будут получать, а если будут прилетать в составе длительных экспедиций, но на американских кораблях, то тут возникает вопрос", - сказал Глушко РИА Новости.
По его словам, вероятнее всего, НАСА будет вручать каждому члену экипажа американского корабля медаль "За космический полет", Роскосмос - давать одну из своих ведомственных медалей, а государство - звание летчика-космонавта РФ без представления дополнительных государственных наград за первый полет.
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Российские космонавты будут летать на американских космических кораблях
В госкорпорации "Роскосмос" не смогли внести ясность в ситуацию и рекомендовали за разъяснениями относительно критериев, по которым вручаются государственные награды, обратиться в Комиссию по государственным наградам.
В истории России уже был период, когда российские космонавты летали в космос на американских кораблях – во время эксплуатации шаттлов. С 1994 по 2002 год в космос таким образом отправились 18 экспедиций. Все участники таких полетов либо не получали никаких российских государственных наград за свой полет, либо, если это была длительная экспедиция, все же удостоились наград и званий.
Подход не вручать никаких наград за полет на американской технике был заложен во время экспедиции Сергея Крикалева, который стал первым российским космонавтом, полетевшим на шаттле. Однако к моменту полета он уже имел медали "Золотая Звезда" Героя России и Героя Советского Союза. Те же космонавты, для которых такой полет стал первым в жизни (Салижан Шарипов, Борис Моруков, Юрий Лончаков, Федор Юрчихин и Валерий Токарев) – не получили звания Героя России, но получили звание летчика-космонавта РФ.
"Все они получали медали НАСА "За космический полет" и "За выдающиеся общественные заслуги", так же как российские космонавты получали такие медали, если в их экипаж при полете на "Союзе" входил американский астронавт", - рассказал Глушко.
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Космонавт Юрий Лончаков пояснил РИА Новости, что к главной госнаграде за полет на шаттле в 2001 году его действительно не представили, но дали звание летчика-космонавта РФ.
"Это почетное звание", - сказал Лончаков. Героя России он получил на следующий год – за испытательный полет "Союза-ТМА".
Другой космонавт Федор Юрчихин за полет на шаттле в 2002 году получил орден Дружбы.
Звания Героев России из участников шести экспедиций, летавших до падения "Колумбии", получили только Михаил Тюрин и Сергей Трещев, которые стартовали и вернулись на шаттле, но провели на МКС длительную экспедицию.
По сложившейся в российской космонавтике традиции медаль "Золотая Звезда" Героя России вручается российскому космонавту за первый полет, а разные степени ордена "За заслуги перед Отечеством", как и орден Мужества, тем российским космонавтам, для которых этот полет будет не первым в карьере.
Звание Героя России дает право на протяжении всей жизни использовать установленные законом преференции, такие как социальные льготы, денежные пособия, налоговые скидки, бесплатное медобслуживание. Ежемесячно герои за звание получают по 43 тысячи рублей.
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Михаил ТюринСергей КрикалевФедор ЮрчихинМеждународная космическая станцияDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXМоскваРоссияСША
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