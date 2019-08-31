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РИА Новости

Российский миллиардер рассказал, как добиться успеха в бизнесе

04:05 31.08.2019 (обновлено: 09:45 31.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владелец и председатель совета директоров "Северстали", миллиардер Алексей Мордашов в интервью изданию Harvard Business Review раскрыл свою формулу ведения успешного бизнеса.
По его словам, ключевым фактором для успеха бизнеса в долгосрочной перспективе является внимание к рядовым сотрудникам.

"Важно принять за аксиому, что каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас, а ваша задача как руководителя — лишь помочь ему самореализоваться. Вы удивитесь, какого уровня идеи получите, если займете позицию коуча, а не назидателя, который всегда знает, как лучше", — считает Мордашов.

Кроме того, он отметил, что бизнес должен быть современным с точки зрения технологий и практик управления. Для этого необходимо создавать среду, которая могла бы подстраиваться под задачи клиентов, вовремя распознавать и внедрять нужные технологии и методы.
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"Проще всего вбухать огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель. Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам", — считает миллиардер.
При этом Мордашов добавил, что в настоящее время перестал работать принцип ведения бизнеса Генри Форда, который говорил, что "клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный".
Помимо этого, бизнесмен подчеркнул, что российскому бизнесу еще предстоит многому научиться: "служить" клиенту, стать ответственным, быть готовым к постоянным изменениям, чтобы отвечать на технологические вызовы современного мира.
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Алексей МордашовРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Сказать, что он лукавит, значит ничего не сказать! Воровать ему надо меньше и обманывать людей при этом прикрываясь красивыми словами.
31 августа, 07:16
ВЛВлад Лиходеев
5930106
Самое главное он не рассказал - как приобрести заводы уровня "Северсталь". наверное он их сначала построил, набрал персонал, отладил производство и т.д., а уж потом стал богатым.
31 августа, 08:38
Владимир Иванов
38190001
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