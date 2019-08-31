Российский миллиардер рассказал, как добиться успеха в бизнесе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владелец и председатель совета директоров "Северстали", миллиардер Алексей Мордашов в интервью изданию Владелец и председатель совета директоров "Северстали", миллиардер Алексей Мордашов в интервью изданию Harvard Business Review раскрыл свою формулу ведения успешного бизнеса.

По его словам, ключевым фактором для успеха бизнеса в долгосрочной перспективе является внимание к рядовым сотрудникам.

"Важно принять за аксиому, что каждый сотрудник, от рабочего до топ-менеджера, понимает в своем деле намного больше вас, а ваша задача как руководителя — лишь помочь ему самореализоваться. Вы удивитесь, какого уровня идеи получите, если займете позицию коуча, а не назидателя, который всегда знает, как лучше", — считает Мордашов.

Кроме того, он отметил, что бизнес должен быть современным с точки зрения технологий и практик управления. Для этого необходимо создавать среду, которая могла бы подстраиваться под задачи клиентов, вовремя распознавать и внедрять нужные технологии и методы.

"Проще всего вбухать огромные деньги в инновации, но гарантирует ли это, что они автоматически заработают как часы и будут моментально приносить результаты? Нужно создать целую экосистему, чтобы инновации не были чужеродным элементом для сотрудников компании. Нужно, чтобы все наши люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель. Каждый сотрудник должен стать на своем месте в некотором смысле директором по продажам", — считает миллиардер.

При этом Мордашов добавил, что в настоящее время перестал работать принцип ведения бизнеса Генри Форда, который говорил, что "клиент может получить автомобиль любого цвета, если этот цвет черный".