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РИА Новости

США осудили призывы лидеров FARC выйти из соглашения с властями Колумбии

03:53 31.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США не приемлют призывы ряда представителей Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) к выходу из мирного соглашения 2016 года с властями страны, говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии.
"Мы категорически не принимаем призывы отдельных лиц к отходу от обязательств FARC, принятых в мирном соглашении 2016 года, и участию в терроризме и насилии в дальнейшем. Мы также осуждаем продолжающиеся террористические действия НОА (Национальной освободительной армии – ред.) и тех, кто допускает это", - заявил Помпео.
Специальный трибунал Колумбии уже выдал ордер на арест Маркеса, а также другого известного лидера РВСК Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев. Кроме того, трибунал поручил национальному подразделению Интерпола включить имена Маркеса и других в розыскной реестр международного полицейского ведомства.
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Ранее президент Колумбии Иван Дуке назначил награду за поимку всех, кто фигурировал с Маркесом на видео.
Революционные вооруженные силы Колумбии были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.
После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.
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Иван ДукеМайк ПомпеоИван МаркесРеволюционные вооруженные силы КолумбииИнтерполСШАКолумбияВ мире
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