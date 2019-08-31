США осудили призывы лидеров FARC выйти из соглашения с властями Колумбии

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США не приемлют призывы ряда представителей Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) к выходу из мирного соглашения 2016 года с властями страны, говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии.

"Мы категорически не принимаем призывы отдельных лиц к отходу от обязательств FARC, принятых в мирном соглашении 2016 года, и участию в терроризме и насилии в дальнейшем. Мы также осуждаем продолжающиеся террористические действия НОА (Национальной освободительной армии – ред.) и тех, кто допускает это", - заявил Помпео.

Специальный трибунал Колумбии уже выдал ордер на арест Маркеса, а также другого известного лидера РВСК Хесуса Сантрича и еще нескольких бывших повстанцев. Кроме того, трибунал поручил национальному подразделению Интерпола включить имена Маркеса и других в розыскной реестр международного полицейского ведомства.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке назначил награду за поимку всех, кто фигурировал с Маркесом на видео.

Революционные вооруженные силы Колумбии были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.