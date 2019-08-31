Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T03:30Z
https://ria.ru/20190831/1558102826.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155802/81/1558028125_0:179:1280:899_1036x0_80_0_0_59a71fb8769febcbe05ad3845a8dacca.jpg
РИА Новости

Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

03:30 31.08.2019
975
© РИА Новости / Дарья Станиславец / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания
© РИА Новости / Дарья Станиславец
Перейти в фотобанк
Президент Боливии Эво Моралес принимает участие в тушении природных пожаров в лесу региона Чикитания. Архивное фото
ЛА-ПАС, 31 авг – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
"Из России через четыре-пять дней прилетит самолет Ил-76, который может перевозить 50 тысяч литров воды, Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы", - сообщил он в эфире гостелевидения.
С огнем на территории Боливии борются несколько самолетов и вертолетов, 4000 военных, пожарных и волонтеров, сотни единиц техники. Ранее и сам Моралес принял участие в тушении пожаров в лесах региона Чикитания.
Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии
Вчера, 13:32РИА Новости
Боливия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров
3242038
Обсудить 0
Эво МоралесИл-76БоливияРоссияПроисшествия - ВидеоВ мире
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Лента
новостей
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Турецкий фрегат TCG Barbaros
Несколько турецких судов приближаются к танкеру Adrian Darya у порта Мерсин
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Российский миллиардер рассказал, как добиться успеха в бизнесе
Турист на Красной площади в Москве
Эксперт оценил китайский турпоток в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59Глава фракции Зеленского назвал Луценко "акционером" подпольных казино
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:18В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
Лента новостейМолния