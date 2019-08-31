Президент Боливии рассказал о помощи России в тушении пожаров

ЛА-ПАС, 31 авг – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что на следующей неделе российский самолет Ил-76 присоединится к тушению пожаров в латиноамериканской стране.
"Из России через четыре-пять дней прилетит самолет Ил-76, который может перевозить 50 тысяч литров воды, Боливия заплатит только за эксплуатационные расходы", - сообщил он в эфире гостелевидения.
С огнем на территории Боливии борются несколько самолетов и вертолетов, 4000 военных, пожарных и волонтеров, сотни единиц техники. Ранее и сам Моралес принял участие в тушении пожаров в лесах региона Чикитания.