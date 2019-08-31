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РИА Новости

В Йемене назвали "лживыми" оправдания ударов по их войскам со стороны ОАЭ

03:28 31.08.2019
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© SputnikУправление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
© Sputnik
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки. Архивное фото
ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена на экстренном заседании в пятницу назвало "лживыми" оправдания авиаударов по йеменской армии со стороны властей ОАЭ, сообщило Йеменское новостное агентство Saba.
Эмиратские ВВС в четверг нанесли авиаудары по военным частям в провинциях Аден и Абъян на юге страны, в результате чего, по данным правительства, погибли и были ранены не менее 300 человек. МИД ОАЭ объяснил действия военных в Йемене необходимостью предотвратить угрозу безопасности эмиратским силам со стороны террористических группировок. Министерство заявило, что ограниченные удары были нанесены по террористам, а не по йеменской армии.
"ОАЭ использовали лживые оправдания, чтобы прикрыть целенаправленное нападение на силы национальной армии. Попытка ОАЭ связать терроризм с национальной армией - отчаянная попытка прикрыть вопиющее незаконное нападение на героев армии", - говорится в заявлении йеменского правительства по итогам заседания.
Правительство заявило о намерении "принять все меры, чтобы это преступление не осталось без ответа".
Здание министерства иностранных дел РФ
Вчера, 20:53РИА Новости
МИД обеспокоен обострившейся обстановкой на юге Йемена из-за авиаударов ОАЭ
На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.
Однако вместо освобождения позиций в Адене лояльные ему войска начали захватывать другие провинции на юге страны. Правительство Йемена с начала эскалации продолжает обвинять ОАЭ в оказании финансовой и военной поддержки сепаратистам и требует от Абу-Даби прекратить политику, направленную на разделение Йемена.
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
29 августа, 23:32РИА Новости
Йемен потребовал обсудить авиаудары ОАЭ по его войскам на заседании СБ ООН
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Военная операция в ЙеменеСаудовская АравияЙеменОАЭВ мире
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