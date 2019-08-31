В Йемене назвали "лживыми" оправдания ударов по их войскам со стороны ОАЭ

ДОХА, 31 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена на экстренном заседании в пятницу назвало "лживыми" оправдания авиаударов по йеменской армии со стороны властей ОАЭ, сообщило Йеменское новостное агентство Saba.

Эмиратские ВВС в четверг нанесли авиаудары по военным частям в провинциях Аден и Абъян на юге страны, в результате чего, по данным правительства, погибли и были ранены не менее 300 человек. МИД ОАЭ объяснил действия военных в Йемене необходимостью предотвратить угрозу безопасности эмиратским силам со стороны террористических группировок. Министерство заявило, что ограниченные удары были нанесены по террористам, а не по йеменской армии.

"ОАЭ использовали лживые оправдания, чтобы прикрыть целенаправленное нападение на силы национальной армии. Попытка ОАЭ связать терроризм с национальной армией - отчаянная попытка прикрыть вопиющее незаконное нападение на героев армии", - говорится в заявлении йеменского правительства по итогам заседания.

Правительство заявило о намерении "принять все меры, чтобы это преступление не осталось без ответа".

На юге Йемена продолжаются военные действия между правительственными войсками и силами, лояльными Переходному совету Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны от севера, где правят мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Обстановка обострилась 7 августа, когда лояльные Переходному совету Южного Йемена войска захватили в Адене правительственные учреждения, военные лагеря и госорганизации. После вмешательства Саудовской Аравии, которая по требованию международно признанного правительства Йемена призвала сепаратистов освободить занятые позиции и пригласила их в Джидду для переговоров с правительством, Переходный совет формально согласился на требования Эр-Рияда.