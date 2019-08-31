Эксперт оценил китайский турпоток в России

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидирующую позицию среди иностранных граждан, прибывших в Россию в первом полугодии с туристическими целями, заняли граждане Украины, число которых превысило 3,4 миллиона человек, сообщает Лидирующую позицию среди иностранных граждан, прибывших в Россию в первом полугодии с туристическими целями, заняли граждане Украины, число которых превысило 3,4 миллиона человек, сообщает Росстат . Однако эксперт сообщила РИА Новости, что их вряд ли можно считать настоящими туристами, которые приезжают тратить деньги, таковыми как раз являются граждане Китая, которых за полгода въехало в страну, по разным данным, 590-780 тысяч.

По данным ведомства, всего за указанный период Россию с туристическими целями посетило 10,734 миллиона человек. Второе место по числу прибывших в РФ занимает Казахстан (1,569 миллиона человек). Китайские туристы, которые считаются лидерами реального российского въездного туризма, заняли третье место.

В десятку лидеров по въезду также вошли - Финляндия (430 тысяч человек), Азербайджан (418 тысяч), Польша (323 тысячи), Германия (270 тысяч), Абхазия (262 тысячи), Армения (260 тысяч) и Эстония (232 тысячи).

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина пояснила РИА Новости, что с 2014 года в Росстате была утверждена официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных турпоездок. Она разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации (UNWTO), согласно которым туристами считаются не только те, кто декларирует соответствующую цель поездки, но и въезжающие по частному приглашению, по делам, на лечение, в соседнюю страну за продуктами или другими товарами и так далее. По определению UNWTO турист - это тот, кто тратит в стране деньги, которые он заработал вне пределов этой страны.

Тюрина согласилась, что граждане Китая составляют большинство реальных иностранных туристов в России, но обратила внимание, что часть из них въезжает на Дальний Восток, в Москву, Санкт-Петербург и многие другие города под видом туристов, а на самом деле занимаются в России бизнесом. "Не случайно Пограничная служба зафиксировала 592 тысячи поездок с целью туризма, что несколько меньше данных Росстата", - сказала собеседник агентства.

"Можно как угодно трактовать туристический въезд, можно признать туризмом приграничные поездки в Россию из Казахстана и Польши, но трудно поверить, что граждане Украины, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Киргизии едут к нам именно тратить деньги, а не зарабатывать. Но Росстат их тоже учитывает как туристов", - прокомментировала ситуацию она.