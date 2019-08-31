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РИА Новости

СМИ раскрыли размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях

02:28 31.08.2019 (обновлено: 05:26 31.08.2019)
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© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
По данным газеты, три члена комиссии из пяти проголосовали за соответствующее решение. После этого материалы по соглашению были переданы в министерство юстиции США.
Ожидается, что соглашение также предусматривает изменения политики видеохостинга в отношении детского контента, пишет в свою очередь Wall Street Journal. По словам источника газеты, это будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, ориентированной на детей.
Расследование федеральной комиссии по торговле началось после того, как в прошлом году не менее 20 правозащитных групп в США направили жалобу в Федеральную торговую комиссию с требованием оштрафовать компанию YouTube на миллиарды долларов за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.
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Как ранее сообщал телеканал CNN, правозащитники посчитали, что YouTube нарушил закон о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), который требует от компаний уведомлять родителей детей возрастом менее 13 лет в случае сбора информации. Авторы жалобы потребовали от YouTube выплатить за каждое нарушение до 41,4 миллиона долларов при том, что, по их мнению, от действий компании могли пострадать 23 миллиона несовершеннолетних.
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Министерство юстиции СШАYouTubeThe Wall Street JournalСШАОбществоВ мире
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