СМИ раскрыли размер штрафных выплат YouTube за сбор информации о детях

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Федеральная комиссия по торговле США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату компанией штрафа в размере от 150 до 200 миллионов долларов в связи с предполагаемым нарушением закона о защите личных сведений детей в интернете (COPPA), сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, три члена комиссии из пяти проголосовали за соответствующее решение. После этого материалы по соглашению были переданы в министерство юстиции США.

Ожидается, что соглашение также предусматривает изменения политики видеохостинга в отношении детского контента, пишет в свою очередь Wall Street Journal. По словам источника газеты, это будет включать в себя отключение на YouTube таргетированной рекламы, ориентированной на детей.

Расследование федеральной комиссии по торговле началось после того, как в прошлом году не менее 20 правозащитных групп в США направили жалобу в Федеральную торговую комиссию с требованием оштрафовать компанию YouTube на миллиарды долларов за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.