Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась на 6 465 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 144 лесных пожара на площади 30 848 гектаров.

"На 00.00 мск 31 августа на территории Российской Федерации действовало 124 лесных пожара на площади 37 313 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 57 лесных пожаров на площади более 1 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае - 63 пожара на землях лесного фонда площадью 18,3 тысячи гектаров. Кроме того, два пожара площадью 14,3 тысячи гектаров тушили на Камчатке, еще 45 на площади 3,5 тысячи гектаров тушили в Красноярском крае.