Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T02:13Z
https://ria.ru/20190831/1558102632.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155788/02/1557880285_0:265:2718:1793_1036x0_80_0_0_8da88a16bf08e3b6d3ef5a34c5dfaa6b.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал, сколько компаний собираются покинуть Китай

02:13 31.08.2019
3728
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Около 13% компаний собираются покинуть Китай, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.
"Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема. И я не удивлен этому. Думаю, цифра будет гораздо больше, потому что они (Китай) не могут соперничать с пошлинами. Они девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику – ред.)", - сказал он.
Трамп не уточнил, идет ли речь только об американских компаниях или об иностранных компаниях вообще.
Ранее Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов в год с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Президент США Дональд Трамп
28 августа, 01:53РИА Новости
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
Переговоры между США и Китаем по условиям двусторонней торговли, которые периодически ведутся с 2018 года, в настоящее время приостановлены после очередной волны взаимного повышения пошлин.
После очередного обострения Трамп заявлял, что Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. По словам американского президента, переговоры по данному вопросу должны начаться в ближайшее время. Китай эту информацию не подтверждал и выражал надежду, что США откажутся от своих ошибочных действий и будут создавать условия для возобновления торговых консультаций.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. 20 августа 2019
25 августа, 08:00РИА Новости
Трампу отказали в Гренландии. Это даст шанс Китаю и "Северному потоку — 2"
11202089
Обсудить 1
Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА
Новости
К ноге!: в Сети поразились обращением Трампа с супругой
"К ноге!": в Сети поразились обращению Трампа с супругой
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота "Федора"
Лента
новостей
Дети Дональда Трампа: Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Студентки у Московского государственного университета на традиционном празднике День первокурсника. 1 сентября 2018
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Крым
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Полянский: отказ пригласить РФ на 80-летие Второй мировой вызвал недоумение
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни
Тахограф в кабине грузового автомобиля
В Европе раскрыли крупную аферу с тахографами дальнобойщиков
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Аэропорт Гумрак, здание аэровокзала в Волгограде. Архив
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Турецкий фрегат TCG Barbaros
Несколько турецких судов приближаются к танкеру Adrian Darya у порта Мерсин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:00В центре Москвы завершилась не согласованная с властями акция
18:59Глава фракции Зеленского назвал Луценко "акционером" подпольных казино
18:55СМИ сообщили о гибели человека в результате нападения с ножом под Лионом
18:44Советник посольства России прочел в Анкаре лекцию к 80-летию начала войны
18:38В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 5,5
18:36В Госдуме заявили о необходимости повышать культуру содержания животных
18:21В Афганистане десять человек погибли при взрыве
18:17Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
18:01В Петербурге автомобиль сбил женщину
18:00В Турции сообщили подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому
17:59В Донецке сотни людей пришли возложить цветы к кафе, где погиб Захарченко
17:54В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
17:48В Башкирии пьяный мужчина бросил в салон такси учебную гранату
17:46Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
17:42В США допустили введение новых санкций из-за "Северного потока — 2"
17:40Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
17:31Трамп заявил, что помощница извинилась перед ним после увольнения
17:27В московском метро мужчина погиб после падения на рельсы
17:25Пушков высмеял слова Зеленского об угрозе Европе от "Северного потока – 2"
17:24В окрестностях Тбилиси двадцать человек пострадали в ДТП
Лента новостейМолния