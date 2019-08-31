Несколько турецких судов приближаются к танкеру Adrian Darya у порта Мерсин

АНТАКЬЯ (Турция), 31 авг - РИА Новости. Несколько турецких судов приближаются к иранскому танкеру Adrian Darya (бывший Grace 1), который ранее был задержан в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций ЕС, а затем отпущен, у турецкого порта Мерсин для транспортировки нефти, сообщил источник РИА Новости.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил в понедельник о продаже нефти с танкера Adrian Darya и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже источник в порту заявил РИА Новости, что иранский танкер Adrian Darya направляется к турецкому порту Мерсин для разгрузки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что танкер идет курсом на Ливан.

"Несколько турецких нефтяных танкеров приближаются к иранскому нефтяному танкеру у побережья порта Мерсин в ожидании разгрузки иранского танкера и транспортировки нефти на турецкие суда", - сообщил источник.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.

Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.