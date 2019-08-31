Трамп прокомментировал переговоры США с талибами по ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Представители США и радикального движения "Талибан" пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы не достигли договоренностей пока", - сказал он.

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что стороны согласовали проект соглашения по урегулированию.

По данным телеканала, стороны переговоров договорились о проекте соглашения из 11 пунктов. Как только оно будет полностью закончено, его должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.

Представитель талибов в Дохе Сухейл Шахин заявил телеканалу, что в четверг стороны почти 16 часов обсуждали механизм осуществления соглашения, в связи с чем в пятницу никаких встреч не предвидится.