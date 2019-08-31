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РИА Новости

Трамп прокомментировал переговоры США с талибами по ситуации в Афганистане

01:51 31.08.2019
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© U.S. Army photo by Sgt. Russell Gilchrest\ReleasedАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане
© U.S. Army photo by Sgt. Russell Gilchrest\Released
Американские военные в Афганистане
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Представители США и радикального движения "Талибан" пока не достигли договоренностей по урегулированию конфликта в Афганистане, заявил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы не достигли договоренностей пока", - сказал он.
Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что стороны согласовали проект соглашения по урегулированию.
По данным телеканала, стороны переговоров договорились о проекте соглашения из 11 пунктов. Как только оно будет полностью закончено, его должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
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Представитель талибов в Дохе Сухейл Шахин заявил телеканалу, что в четверг стороны почти 16 часов обсуждали механизм осуществления соглашения, в связи с чем в пятницу никаких встреч не предвидится.
Делегации США и "Талибана" начали очередной раунд переговоров в Дохе 22 августа. Они рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Как заявил РИА Новости бывший командир талибов Акбар Ага, текст мирного соглашения США и "Талибана" готов, заключение договора ожидается на предстоящих выходных.
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Майк ПомпеоДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
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