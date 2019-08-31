ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya (ранее имевший название Grace 1), отпущенный из Гибралтара и направляющийся в Ливан, заявил американский минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня предприняло действия в отношении Adrian Darya 1, нефтяного танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, от чего в конечном итоге извлекает пользу "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", — говорится в заявлении.

Кроме того, в санкционные списки внесен капитан судна Ахилеш Кумар.

По мнению минфина США, танкер перевозит нефть, средства от продажи которой идут на "финансирование враждебных действий режима и распространение терроризма".

Как сообщил источник, сейчас к танкеру, находящемуся у порта Мерсин, приближаются несколько турецких судов для транспортировки нефти.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, по имеющейся информации, танкер Adrian Darya направляется в сирийский порт Тартус.

В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о продаже нефти с танкера и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже источник в порту заявил РИА Новости, что танкер направляется в Мерсин для разгрузки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что танкер идет курсом на Ливан.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. 18 августа Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание танкера, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана, и решил больше не задерживать судно. В ночь на 19 августа оно покинуло воды Гибралтара.В Иране это назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.