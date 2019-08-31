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РИА Новости

США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

01:37 31.08.2019 (обновлено: 02:25 31.08.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya (ранее имевший название Grace 1), отпущенный из Гибралтара и направляющийся в Ливан, заявил американский минфин.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня предприняло действия в отношении Adrian Darya 1, нефтяного танкера, перевозящего 2,1 миллиона баррелей иранской нефти, от чего в конечном итоге извлекает пользу "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", — говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Вчера, 12:32РИА Новости
Иранский танкер Adrian Darya идет в сторону Ливана, заявил глава МИД Турции
Кроме того, в санкционные списки внесен капитан судна Ахилеш Кумар.
По мнению минфина США, танкер перевозит нефть, средства от продажи которой идут на "финансирование враждебных действий режима и распространение терроризма".
Как сообщил источник, сейчас к танкеру, находящемуся у порта Мерсин, приближаются несколько турецких судов для транспортировки нефти.
В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, по имеющейся информации, танкер Adrian Darya направляется в сирийский порт Тартус.
В понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о продаже нефти с танкера и заявил, что не в курсе его пункта назначения. Позже источник в порту заявил РИА Новости, что танкер направляется в Мерсин для разгрузки. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что танкер идет курсом на Ливан.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. 18 августа Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание танкера, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана, и решил больше не задерживать судно. В ночь на 19 августа оно покинуло воды Гибралтара.В Иране это назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
17 августа, 01:38РИА Новости
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Через пару дней США выдали ордер на задержание танкера. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов.
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