Спасший девочку от травмы велосипедист восхитил соцсети

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области во время соревнований любителей велоспорта едва не произошло ЧП, в результате которого могла пострадать маленькая девочка. Видеозапись инцидента опубликована в сети "ВКонтакте".
На ролике видно, как два участника гонки едут по проезжей части, но внезапно один из них теряет равновесие и на большой скорости падает в направлении маленькой девочки, стоящей около дороги.
Тем не менее, благодаря быстрой реакции, спортсмен успевает сгруппироваться и подхватить ребенка руками, тем самым предотвратив возможные последствия для здоровья девочки.
Действия велосипедиста и его молниеносная реакция вызвали восхищение у пользователей соцсети.
"Красавчик дядька: сам разобьюсь, но ребенка спасу!" — пишет Дмитрий Велесов.
"Может случиться со всеми, и пешком идя вспоткнуться. Его действия в данном ЧП однозначно вызывают уважение", — добавляет Семен Новиков.
"Молодец, не только о себе думает", — соглашается Люда Шакирова.