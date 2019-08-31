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РИА Новости

Спасший девочку от травмы велосипедист восхитил соцсети

01:35 31.08.2019 (обновлено: 09:56 31.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВелосипедист на Пушкинском мосту в Москве
Велосипедист на Пушкинском мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области во время соревнований любителей велоспорта едва не произошло ЧП, в результате которого могла пострадать маленькая девочка. Видеозапись инцидента опубликована в сети "ВКонтакте".
На ролике видно, как два участника гонки едут по проезжей части, но внезапно один из них теряет равновесие и на большой скорости падает в направлении маленькой девочки, стоящей около дороги.
Тем не менее, благодаря быстрой реакции, спортсмен успевает сгруппироваться и подхватить ребенка руками, тем самым предотвратив возможные последствия для здоровья девочки.
Действия велосипедиста и его молниеносная реакция вызвали восхищение у пользователей соцсети.
"Красавчик дядька: сам разобьюсь, но ребенка спасу!" — пишет Дмитрий Велесов.
"Может случиться со всеми, и пешком идя вспоткнуться. Его действия в данном ЧП однозначно вызывают уважение", — добавляет Семен Новиков.
"Молодец, не только о себе думает", — соглашается Люда Шакирова.
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МоскваМосковская областьРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Эээ... Посмотрел в оригинале: количество комментариев не дотягивает до уровня "восхитил соцсети". Да и падение вполне разумное, как и въезд в ребенка. Итог - раздуто
31 августа, 05:54
Booz
5100114
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