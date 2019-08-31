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РИА Новости

Власти Мексики нашли свыше трех тысяч человеческих захоронений за 13 лет

01:23 31.08.2019
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© AP Photo / General Prosecutor of NayaritРаскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
© AP Photo / General Prosecutor of Nayarit
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Национальная комиссия правительства Мексики по поиску пропавших без вести совместно с органами прокуратуры обнаружили за период с конца 2006 по август 2019 года 3024 тайных захоронений человеческих тел, сообщила в ходе пресс-конференции глава комиссии Карла Кинтана Осуна.
Доклад комиссии был представлен в ходе ежедневной пресс-конференции президента страны Андреаса Мануэля Лопеса Обрадора, которая на этот раз была приурочена к Международному дню жертв насильственных исчезновений 30 августа.
"По данным комиссии, которые сегодня публикуются впервые, к настоящему моменту найдено 4874 тела. Работа по установлению личностей погибших продолжается совместно с институтами местной власти и семьями, которые разыскивают пропавших близких", - заявила Осуна.
"С конца 2006 года по настоящее время мы обнаружили 3024 тайных захоронения. Штаты, на территории которых обнаружено наибольшее число таких захоронений - Тамаулипас, Чиуауа, Герреро, Синалоа, Сакатекас и Халиско", - добавила она.
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В этих шести штатах, в которых традиционно регистрируется наиболее высокий уровень преступности, находятся более половины всех обнаруженных захоронений - 1745. Согласно опубликованным данным, наибольшее число тел, 545, было обнаружено в захоронениях на территории штата Нуэво Леон.
По словам Карлы Осуны, несмотря на значительные государственные ассигнования на работу 25 региональных комиссий и участие в этой работе широкого круга государственных, общественных и международных организаций, идентифицировать удается лишь 30% тел. В 2019 году правительство Мексики планирует выделить на работу региональных комиссий более 260 миллионов песо (около 858 миллионов рублей).
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 21 декабря 2010 года выразила серьезную обеспокоенность увеличением числа насильственных или недобровольных исчезновений в различных районах мира, включая арест, задержание и похищение, и растущим числом сообщений о преследовании, жестоком обращении и запугивании, которым подвергаются свидетели исчезновений или родственники исчезнувших лиц. Той же резолюцией Ассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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