Власти Мексики нашли свыше трех тысяч человеческих захоронений за 13 лет

МЕХИКО, 31 авг - РИА Новости. Национальная комиссия правительства Мексики по поиску пропавших без вести совместно с органами прокуратуры обнаружили за период с конца 2006 по август 2019 года 3024 тайных захоронений человеческих тел, сообщила в ходе пресс-конференции глава комиссии Карла Кинтана Осуна.

Доклад комиссии был представлен в ходе ежедневной пресс-конференции президента страны Андреаса Мануэля Лопеса Обрадора, которая на этот раз была приурочена к Международному дню жертв насильственных исчезновений 30 августа.

"По данным комиссии, которые сегодня публикуются впервые, к настоящему моменту найдено 4874 тела. Работа по установлению личностей погибших продолжается совместно с институтами местной власти и семьями, которые разыскивают пропавших близких", - заявила Осуна.

"С конца 2006 года по настоящее время мы обнаружили 3024 тайных захоронения. Штаты, на территории которых обнаружено наибольшее число таких захоронений - Тамаулипас, Чиуауа, Герреро, Синалоа, Сакатекас и Халиско", - добавила она.

В этих шести штатах, в которых традиционно регистрируется наиболее высокий уровень преступности, находятся более половины всех обнаруженных захоронений - 1745. Согласно опубликованным данным, наибольшее число тел, 545, было обнаружено в захоронениях на территории штата Нуэво Леон.

По словам Карлы Осуны, несмотря на значительные государственные ассигнования на работу 25 региональных комиссий и участие в этой работе широкого круга государственных, общественных и международных организаций, идентифицировать удается лишь 30% тел. В 2019 году правительство Мексики планирует выделить на работу региональных комиссий более 260 миллионов песо (около 858 миллионов рублей).