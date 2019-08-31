Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат парламента Гренландии от партии "Налерак" Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова. Его заявление опубликовано на Депутат парламента Гренландии от партии "Налерак" Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова. Его заявление опубликовано на сайте партии.

По мнению местного политика, жители острова должны тщательно обдумать идею американского лидера, поскольку это позволит Гренландии получить независимость от Дании.

Броберг заявил, что Копенгаген обходит документ ООН от 1953 года об упразднении колоний. По его словам, Гренландия ранее отказалась входить в состав Евросоюза, а теперь пришло время отказаться от контроля Дании.

Политик добавил, что сейчас США фактически обеспечивают оборону острова, а не Дания, и после установления сотрудничества Вашингтон будет ежегодно перечислять острову огромные дотации.

"За разрешение содержать базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон (около 600 миллионов долларов)", — заявил Броберг.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически".