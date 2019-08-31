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РИА Новости

Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

01:12 31.08.2019 (обновлено: 09:43 31.08.2019)
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© AP Photo / Felipe DanaЛедник Хельхайм в Гренландии
Ледник Хельхайм в Гренландии
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат парламента Гренландии от партии "Налерак" Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова. Его заявление опубликовано на сайте партии.
По мнению местного политика, жители острова должны тщательно обдумать идею американского лидера, поскольку это позволит Гренландии получить независимость от Дании.
Броберг заявил, что Копенгаген обходит документ ООН от 1953 года об упразднении колоний. По его словам, Гренландия ранее отказалась входить в состав Евросоюза, а теперь пришло время отказаться от контроля Дании.
Политик добавил, что сейчас США фактически обеспечивают оборону острова, а не Дания, и после установления сотрудничества Вашингтон будет ежегодно перечислять острову огромные дотации.

"За разрешение содержать базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон (около 600 миллионов долларов)", — заявил Броберг.

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Ранее в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически".
В свою очередь, в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. После этого американский президент отменил визит в Копенгаген.
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Дональд ТрампЕвросоюзДанияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Гм... Можно рассматривать вопрос о потере Данией Субьектности в части международного права.
31 августа, 01:47
VVVlad Vby
4130003
Какой то политический труп продавший свою родину что то там излагает.Подводят под какую то чушь от 1953 года. А сша попробовали бы соблюдать договора,а нет им не выгодно.Сша продадут сша если им это будет выгодно.Хватает развязанными ими двух мировых войн + войны после них и сразу видно кому выгодно глобальное превосходство в мире. Но как говорится нет худа без добра и появился СССР. Нынче это место занимает Россия +Китай и как расширится сша? Банально крысу купить за зелёную макулатуру !И хотят пара обожравшихся а в последствии один управлять миром (нашими судьбами). Вот честно их не понимаю,с собой ничего не заберут а на сковородку там попадут.
31 августа, 04:51
ssandrmur78
3720205
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