Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во Владимирской области двенадцать медсестер Александровской районной больницы одновременно написали заявления об увольнении после того, как им объявили о снижении зарплат.
Информация о сокращении стимулирующей части заработной платы в объеме 50% прозвучала в ходе общебольничного собрания 26 августа. В итоге зарплата среднего медперсонала снизилась на сумму от 400 до двух тысяч рублей.
28 августа, 02:10РИА НовостиХирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Достигнута договоренность
После появления в СМИ информации о намерении медсестер уволиться по собственному желанию областной департамент здравоохранения начал проверку. В больницу выехал глава департамента Алексей Мозалев.
Во время личной встречи с семью из 12 медсестер он обсудил с ними причины увольнения, ситуацию с зарплатой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, по итогам встречи была достигнута договоренность об уровне зарплаты и отзыве заявлений.
"Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице", — отметила Петрова.
По ее словам, все медсестры неврологического отделения, написавшие заявления, пообещали отозвать их, если вопрос о восстановлении зарплаты в прежнем объеме будет решен положительно.
Кроме того, на встрече прозвучали просьбы выделить санитара для помощи при транспортировке и уходе за тяжелыми пациентами, а также при перевозке трупов.
Ситуация в Нижнем Тагиле
Ранее все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы также написали заявления об увольнении. По данным СМИ, причиной стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.
Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию. Во вторник в больницу приехал глава министерства Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков. После этого пять хирургов отозвали свое заявление, один решил сменить специализацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на ситуацию обратили внимание в Кремле.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все хирурги, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
Пресс-служба Минздрава сообщила, что врачи получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.