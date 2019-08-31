Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Медицинская сестра проводит коррекцию параметров инфузионной терапии на аппарате в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во Владимирской области двенадцать медсестер Александровской районной больницы одновременно написали заявления об увольнении после того, как им объявили о снижении зарплат.

Информация о сокращении стимулирующей части заработной платы в объеме 50% прозвучала в ходе общебольничного собрания 26 августа. В итоге зарплата среднего медперсонала снизилась на сумму от 400 до двух тысяч рублей.

Достигнута договоренность

После появления в СМИ информации о намерении медсестер уволиться по собственному желанию областной департамент здравоохранения начал проверку. В больницу выехал глава департамента Алексей Мозалев.

Во время личной встречи с семью из 12 медсестер он обсудил с ними причины увольнения, ситуацию с зарплатой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, по итогам встречи была достигнута договоренность об уровне зарплаты и отзыве заявлений.

"Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице", — отметила Петрова.

По ее словам, все медсестры неврологического отделения, написавшие заявления, пообещали отозвать их, если вопрос о восстановлении зарплаты в прежнем объеме будет решен положительно.

Кроме того, на встрече прозвучали просьбы выделить санитара для помощи при транспортировке и уходе за тяжелыми пациентами, а также при перевозке трупов.

Ситуация в Нижнем Тагиле

Ранее все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы также написали заявления об увольнении. По данным СМИ, причиной стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.

Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию. Во вторник в больницу приехал глава министерства Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков. После этого пять хирургов отозвали свое заявление, один решил сменить специализацию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на ситуацию обратили внимание в Кремле.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все хирурги, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.