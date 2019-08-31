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РИА Новости

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

01:10 31.08.2019 (обновлено: 06:04 31.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра проводит коррекцию параметров инфузионной терапии на аппарате в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Медицинская сестра проводит коррекцию параметров инфузионной терапии на аппарате в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Во Владимирской области двенадцать медсестер Александровской районной больницы одновременно написали заявления об увольнении после того, как им объявили о снижении зарплат.
Информация о сокращении стимулирующей части заработной платы в объеме 50% прозвучала в ходе общебольничного собрания 26 августа. В итоге зарплата среднего медперсонала снизилась на сумму от 400 до двух тысяч рублей.
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Достигнута договоренность

После появления в СМИ информации о намерении медсестер уволиться по собственному желанию областной департамент здравоохранения начал проверку. В больницу выехал глава департамента Алексей Мозалев.
Во время личной встречи с семью из 12 медсестер он обсудил с ними причины увольнения, ситуацию с зарплатой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова, по итогам встречи была достигнута договоренность об уровне зарплаты и отзыве заявлений.
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"Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице", — отметила Петрова.
По ее словам, все медсестры неврологического отделения, написавшие заявления, пообещали отозвать их, если вопрос о восстановлении зарплаты в прежнем объеме будет решен положительно.
Кроме того, на встрече прозвучали просьбы выделить санитара для помощи при транспортировке и уходе за тяжелыми пациентами, а также при перевозке трупов.

Ситуация в Нижнем Тагиле

Ранее все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы также написали заявления об увольнении. По данным СМИ, причиной стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда.
Минздрав Свердловской области направил в больницу комиссию. Во вторник в больницу приехал глава министерства Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков. После этого пять хирургов отозвали свое заявление, один решил сменить специализацию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на ситуацию обратили внимание в Кремле.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что все хирурги, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
Пресс-служба Минздрава сообщила, что врачи получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август.
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В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов
1620502
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваСвердловская областьВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Правда жизни: декларируемое повышение заработной платы в части увеличение окладов (часовых ставок) в тихую сопровождается снижением доплат и надбавок, составляющих, порой, львиную долю заработной платы. В итоге - вместо повышения заработной платы происходит снижение реального её размера.... но об этом умалчивается.
31 августа, 06:35
zztproc
4201000
Скворцова за время пребывания в должности развалила здравоохранение. Российская "елита" лечится за рубежом. Геноцид русского народа в действии.
31 августа, 05:51
VVlad128rr51
1900000
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